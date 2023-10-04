https://ria.ru/20231004/opoveschenie-1900325650.html
В Хабаровском крае успешно прошла проверка системы оповещения населения
В Хабаровском крае успешно прошла проверка системы оповещения населения - РИА Новости, 04.10.2023
В Хабаровском крае успешно прошла проверка системы оповещения населения
Проверка системы оповещения населения в Хабаровском крае прошла успешно, протестировано более 500 сирен, сообщает правительство региона. РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T07:37
2023-10-04T07:37
2023-10-04T07:37
хабаровский край
общество
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ХАБАРОВСК, 4 окт - РИА Новости. Проверка системы оповещения населения в Хабаровском крае прошла успешно, протестировано более 500 сирен, сообщает правительство региона. "Сегодня в 10.40 (3.40 мск) в течение пяти минут проходила проверка региональной системы оповещения населения. По всему региону были протестированы свыше 500 сирен. По радио и телеканалам передавалось тестовое сообщение. Проверка охватила все районы Хабаровского края... Проверка завершилась успешно - по устройствам зафиксировано прохождение сигнала", - сообщает правительство региона. Проверка была плановой. Они проводятся дважды в год. Как сообщили в комитете правительства края по гражданской защите, задачей было протестировать готовность всех средств оповещения. По данным начальника отдела гражданской обороны комитета правительства края по гражданской защите Юрия Бутько, в последние годы в регионе проходила реконструкция системы оповещения, ее устройств. На место старых сирен пришли цифровые, что позволило полностью автоматизировать их запуск. С учетом всех систем оповещения показатель охвата населения сейчас составляет 98%.
https://ria.ru/20231004/opoveschenie-1900322494.html
хабаровский край
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хабаровский край, общество
Хабаровский край, Общество
В Хабаровском крае успешно прошла проверка системы оповещения населения
В Хабаровском крае успешно протестировали более 500 систем оповещения населения