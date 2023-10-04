https://ria.ru/20231004/opoveschenie-1900325650.html

В Хабаровском крае успешно прошла проверка системы оповещения населения

В Хабаровском крае успешно прошла проверка системы оповещения населения - РИА Новости, 04.10.2023

В Хабаровском крае успешно прошла проверка системы оповещения населения

Проверка системы оповещения населения в Хабаровском крае прошла успешно, протестировано более 500 сирен, сообщает правительство региона. РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T07:37

2023-10-04T07:37

2023-10-04T07:37

хабаровский край

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147893/30/1478933056_0:189:2971:1860_1920x0_80_0_0_c30fa74b276fa01854d1aee0965fd3f6.jpg

ХАБАРОВСК, 4 окт - РИА Новости. Проверка системы оповещения населения в Хабаровском крае прошла успешно, протестировано более 500 сирен, сообщает правительство региона. "Сегодня в 10.40 (3.40 мск) в течение пяти минут проходила проверка региональной системы оповещения населения. По всему региону были протестированы свыше 500 сирен. По радио и телеканалам передавалось тестовое сообщение. Проверка охватила все районы Хабаровского края... Проверка завершилась успешно - по устройствам зафиксировано прохождение сигнала", - сообщает правительство региона. Проверка была плановой. Они проводятся дважды в год. Как сообщили в комитете правительства края по гражданской защите, задачей было протестировать готовность всех средств оповещения. По данным начальника отдела гражданской обороны комитета правительства края по гражданской защите Юрия Бутько, в последние годы в регионе проходила реконструкция системы оповещения, ее устройств. На место старых сирен пришли цифровые, что позволило полностью автоматизировать их запуск. С учетом всех систем оповещения показатель охвата населения сейчас составляет 98%.

https://ria.ru/20231004/opoveschenie-1900322494.html

хабаровский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

хабаровский край, общество