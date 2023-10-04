https://ria.ru/20231004/opoveschenie-1900322494.html

В Улан-Удэ провели проверку системы оповещения населения

В Улан-Удэ провели проверку системы оповещения населения - РИА Новости, 04.10.2023

В Улан-Удэ провели проверку системы оповещения населения

Комплексная проверка системы оповещения населения прошла в Улан-Удэ, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T06:38

2023-10-04T06:38

2023-10-04T06:38

россия

улан-удэ

нтв (телеканал)

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УЛАН-УДЭ, 4 окт - РИА Новости. Комплексная проверка системы оповещения населения прошла в Улан-Удэ, сообщает корреспондент РИА Новости. В среду в России началась комплексная проверка готовности систем оповещения населения. Она проводится два раза в год для отработки оповещения местных жителей и практических навыков дежурно-диспетчерских служб и органов управления. В 10.40 по местному времени (5.40 мск) в Улан-Удэ зазвучала электросирена - сигнал "Внимание всем" и длилась около двух минут, после чего по громкоговорителю сказали: "Проводится проверка системы оповещения". По данным республиканского агентства ГО и ЧС, с 10.40 до 10.43 по местному времени (с 5.40 до 5.43 мск) прошло замещение сигнала телеканалов и радиоканалов первого мультиплекса (Первый канал, Россия 1, Матч ТВ, НТВ, Пятый канал, Культура, Россия 24, Карусель, ОТР, ТВЦ, Радио России) текстовым сообщением "Техническая проверка". Сирены, гудки, другие звуковые сигнальные средства включают при угрозе возникновения или в случае аварии, катастрофы, стихийного бедствия, воздушной опасности, угрозы химического, радиоактивного заражения и других опасных явлений.

https://ria.ru/20230729/proverka-1887113128.html

https://ria.ru/20230913/modernizatsiya-1896207394.html

россия

улан-удэ

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россия, улан-удэ, нтв (телеканал)