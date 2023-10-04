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В Улан-Удэ провели проверку системы оповещения населения - РИА Новости, 04.10.2023
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06:38 04.10.2023
https://ria.ru/20231004/opoveschenie-1900322494.html
В Улан-Удэ провели проверку системы оповещения населения
В Улан-Удэ провели проверку системы оповещения населения - РИА Новости, 04.10.2023
В Улан-Удэ провели проверку системы оповещения населения
Комплексная проверка системы оповещения населения прошла в Улан-Удэ, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T06:38
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россия
улан-удэ
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УЛАН-УДЭ, 4 окт - РИА Новости. Комплексная проверка системы оповещения населения прошла в Улан-Удэ, сообщает корреспондент РИА Новости. В среду в России началась комплексная проверка готовности систем оповещения населения. Она проводится два раза в год для отработки оповещения местных жителей и практических навыков дежурно-диспетчерских служб и органов управления. В 10.40 по местному времени (5.40 мск) в Улан-Удэ зазвучала электросирена - сигнал "Внимание всем" и длилась около двух минут, после чего по громкоговорителю сказали: "Проводится проверка системы оповещения". По данным республиканского агентства ГО и ЧС, с 10.40 до 10.43 по местному времени (с 5.40 до 5.43 мск) прошло замещение сигнала телеканалов и радиоканалов первого мультиплекса (Первый канал, Россия 1, Матч ТВ, НТВ, Пятый канал, Культура, Россия 24, Карусель, ОТР, ТВЦ, Радио России) текстовым сообщением "Техническая проверка". Сирены, гудки, другие звуковые сигнальные средства включают при угрозе возникновения или в случае аварии, катастрофы, стихийного бедствия, воздушной опасности, угрозы химического, радиоактивного заражения и других опасных явлений.
https://ria.ru/20230729/proverka-1887113128.html
https://ria.ru/20230913/modernizatsiya-1896207394.html
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россия, улан-удэ, нтв (телеканал)
Россия, Улан-Удэ, НТВ (телеканал)
В Улан-Удэ провели проверку системы оповещения населения

В Улан-Удэ прошла комплексная проверка системы оповещения населения

© Фото : Аркадий ЗарубинВид на центр Улан-Удэ
Вид на центр Улан-Удэ - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© Фото : Аркадий Зарубин
Вид на центр Улан-Удэ. Архивное фото
Читать ria.ru в
УЛАН-УДЭ, 4 окт - РИА Новости. Комплексная проверка системы оповещения населения прошла в Улан-Удэ, сообщает корреспондент РИА Новости.
В среду в России началась комплексная проверка готовности систем оповещения населения. Она проводится два раза в год для отработки оповещения местных жителей и практических навыков дежурно-диспетчерских служб и органов управления.
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В 10.40 по местному времени (5.40 мск) в Улан-Удэ зазвучала электросирена - сигнал "Внимание всем" и длилась около двух минут, после чего по громкоговорителю сказали: "Проводится проверка системы оповещения".
По данным республиканского агентства ГО и ЧС, с 10.40 до 10.43 по местному времени (с 5.40 до 5.43 мск) прошло замещение сигнала телеканалов и радиоканалов первого мультиплекса (Первый канал, Россия 1, Матч ТВ, НТВ, Пятый канал, Культура, Россия 24, Карусель, ОТР, ТВЦ, Радио России) текстовым сообщением "Техническая проверка".
Сирены, гудки, другие звуковые сигнальные средства включают при угрозе возникновения или в случае аварии, катастрофы, стихийного бедствия, воздушной опасности, угрозы химического, радиоактивного заражения и других опасных явлений.
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