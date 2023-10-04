https://ria.ru/20231004/olimpiada-1900492565.html
Путин поддержал идею сделать олимпиаду по финбезопасности мировым форумом
Путин поддержал идею сделать олимпиаду по финбезопасности мировым форумом - РИА Новости, 04.10.2023
Путин поддержал идею сделать олимпиаду по финбезопасности мировым форумом
Президент России Владимир Путин поддержал предложение студента из федерального университета Рио-де-Жанейро превратить международную олимпиаду по финансовой... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T16:52
2023-10-04T16:52
2023-10-04T16:57
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СОЧИ, 4 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал предложение студента из федерального университета Рио-де-Жанейро превратить международную олимпиаду по финансовой безопасности в международное движение. "Знаете, это хорошая идея. И, конечно, мы будем поддерживать, безусловно, поддерживать всё, что связано с этим видом деятельности, потому что это актуально не только для нашей страны, но и для всего мира. Ну а имея в виду те сложные процессы, которые сейчас в мире происходят, выстраивание отношений по одному из ключевых направлений взаимодействия, причем на широкой такой базе, на уровень специалистов, которые должны это делать, чрезвычайно важным является. И поэтому полностью вашу идею поддерживаю", - сказал Путин во время пленарной сессии в рамках международной олимпиады по финансовой безопасности. Студент федерального университета Рио-де-Жанейро Аугусто поделился впечатлениями от приветствия на федеральной территории Сириус, граничащей с Сочи. Он рассказал, что во время проведения мероприятий обсуждались международные финансовые преступления, и отметил важность применения лучших инструментов ради сотрудничества на фоне такого вызова, как международная преступность с учетом транспарентности. "У вас, я так понимаю, не вопрос, а предложение, да? Предложение вот эту олимпиаду преобразовать в некое международное движение?", - уточнил Путин после речи студента. Аугусто попросил немного времени на то, чтобы послушать перевод на английский, и после терпеливого ожидания президента сказал, что студенты будут рады приезжать в Сириус. "Нам оказали теплое приветствие, и мы почувствовали себя как дома, как другие студенты уже сказали. И мы хотели бы поблагодарить вас", - добавил Аугусто.
https://ria.ru/20231004/finbezopasnost-1900484442.html
https://ria.ru/20231004/finansy-1900478897.html
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рио-де-жанейро (город), россия, сочи, владимир путин, экономика
Рио-де-Жанейро (город), Россия, Сочи, Владимир Путин, Экономика
Путин поддержал идею сделать олимпиаду по финбезопасности мировым форумом
Путин одобрил идею сделать олимпиаду по финансовой безопасности мировым форумом
СОЧИ, 4 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал предложение студента из федерального университета Рио-де-Жанейро превратить международную олимпиаду по финансовой безопасности в международное движение.
"Знаете, это хорошая идея. И, конечно, мы будем поддерживать, безусловно, поддерживать всё, что связано с этим видом деятельности, потому что это актуально не только для нашей страны, но и для всего мира. Ну а имея в виду те сложные процессы, которые сейчас в мире происходят, выстраивание отношений по одному из ключевых направлений взаимодействия, причем на широкой такой базе, на уровень специалистов, которые должны это делать, чрезвычайно важным является. И поэтому полностью вашу идею поддерживаю", - сказал Путин во время пленарной сессии в рамках международной олимпиады по финансовой безопасности.
Путин рассчитывает на консенсус по международной финансовой безопасности
Студент федерального университета Рио-де-Жанейро Аугусто поделился впечатлениями от приветствия на федеральной территории Сириус, граничащей с Сочи
. Он рассказал, что во время проведения мероприятий обсуждались международные финансовые преступления, и отметил важность применения лучших инструментов ради сотрудничества на фоне такого вызова, как международная преступность с учетом транспарентности.
"У вас, я так понимаю, не вопрос, а предложение, да? Предложение вот эту олимпиаду преобразовать в некое международное движение?", - уточнил Путин после речи студента.
Аугусто попросил немного времени на то, чтобы послушать перевод на английский, и после терпеливого ожидания президента сказал, что студенты будут рады приезжать в Сириус.
"Нам оказали теплое приветствие, и мы почувствовали себя как дома, как другие студенты уже сказали. И мы хотели бы поблагодарить вас", - добавил Аугусто.
Путин заявил о важности взаимного доверия в финансовой сфере