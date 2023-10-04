https://ria.ru/20231004/ogranichenie-1900330401.html

В Приморье поручили ограничить использование пластиковой посуды

В Приморье поручили ограничить использование пластиковой посуды - РИА Новости, 04.10.2023

В Приморье поручили ограничить использование пластиковой посуды

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко поручил запретить использование одноразовой посуды при проведении массовых мероприятий в регионе, где также... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T08:31

2023-10-04T08:31

2023-10-04T08:31

общество

приморский край

олег кожемяко

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 4 окт - РИА Новости. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко поручил запретить использование одноразовой посуды при проведении массовых мероприятий в регионе, где также планируется снизить долю пластиковой посуды в учреждениях и торговых сетях, сообщили в пресс-службе краевого правительства. "При проведении спортивных, культурно-массовых мероприятий на территории Приморского края запретят использовать одноразовую пластиковую посуду. Соответствующее поручение главам муниципалитетов и профильных ведомств дал губернатор региона Олег Кожемяко", - говорится в сообщении пресс-службы правительства края. Отмечается, что краевое министерство промышленности и торговли также примет меры для повышения доли бумажной и другой посуды до 30% от общего продаваемого объема в торговых сетях, вместе с этим планируется сократить долю пластиковой посуды в сетях общепита, зонах отдыха, образовательных и медицинских учреждениях. По словам зампредседателя правительства края Елены Пархоменко, на чье заявление ссылается пресс-служба, все эти меры должны привести к сохранению благоприятной окружающей среды и обеспечить экологическую безопасность, минимизируя скопление пластиковых отходов. "Мы видим, что изделия из пластика составляют значительный процент в общем объеме таких отходов. Здесь необходимо идти по пути снижения использования такой продукции, заменять ее на биоразлагаемую", - приводит пресс-служба заявление Пархоменко.

https://ria.ru/20230909/plastik-1895198577.html

https://ria.ru/20231004/ekspert-1900329569.html

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общество, приморский край, олег кожемяко, россия