https://ria.ru/20231004/ogranichenie-1900330401.html
В Приморье поручили ограничить использование пластиковой посуды
В Приморье поручили ограничить использование пластиковой посуды - РИА Новости, 04.10.2023
В Приморье поручили ограничить использование пластиковой посуды
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко поручил запретить использование одноразовой посуды при проведении массовых мероприятий в регионе, где также... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T08:31
2023-10-04T08:31
2023-10-04T08:31
общество
приморский край
олег кожемяко
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 4 окт - РИА Новости. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко поручил запретить использование одноразовой посуды при проведении массовых мероприятий в регионе, где также планируется снизить долю пластиковой посуды в учреждениях и торговых сетях, сообщили в пресс-службе краевого правительства. "При проведении спортивных, культурно-массовых мероприятий на территории Приморского края запретят использовать одноразовую пластиковую посуду. Соответствующее поручение главам муниципалитетов и профильных ведомств дал губернатор региона Олег Кожемяко", - говорится в сообщении пресс-службы правительства края. Отмечается, что краевое министерство промышленности и торговли также примет меры для повышения доли бумажной и другой посуды до 30% от общего продаваемого объема в торговых сетях, вместе с этим планируется сократить долю пластиковой посуды в сетях общепита, зонах отдыха, образовательных и медицинских учреждениях. По словам зампредседателя правительства края Елены Пархоменко, на чье заявление ссылается пресс-служба, все эти меры должны привести к сохранению благоприятной окружающей среды и обеспечить экологическую безопасность, минимизируя скопление пластиковых отходов. "Мы видим, что изделия из пластика составляют значительный процент в общем объеме таких отходов. Здесь необходимо идти по пути снижения использования такой продукции, заменять ее на биоразлагаемую", - приводит пресс-служба заявление Пархоменко.
https://ria.ru/20230909/plastik-1895198577.html
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общество, приморский край, олег кожемяко, россия
Общество, Приморский край, Олег Кожемяко, Россия
В Приморье поручили ограничить использование пластиковой посуды
Губернатор Приморского края поручил ограничить использование пластиковой посуды
ВЛАДИВОСТОК, 4 окт - РИА Новости.
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко поручил запретить использование одноразовой посуды при проведении массовых мероприятий в регионе, где также планируется снизить долю пластиковой посуды в учреждениях и торговых сетях, сообщили в пресс-службе
краевого правительства.
"При проведении спортивных, культурно-массовых мероприятий на территории Приморского края запретят использовать одноразовую пластиковую посуду. Соответствующее поручение главам муниципалитетов и профильных ведомств дал губернатор региона Олег Кожемяко", - говорится в сообщении пресс-службы правительства края.
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Отмечается, что краевое министерство промышленности и торговли также примет меры для повышения доли бумажной и другой посуды до 30% от общего продаваемого объема в торговых сетях, вместе с этим планируется сократить долю пластиковой посуды в сетях общепита, зонах отдыха, образовательных и медицинских учреждениях.
По словам зампредседателя правительства края Елены Пархоменко, на чье заявление ссылается пресс-служба, все эти меры должны привести к сохранению благоприятной окружающей среды и обеспечить экологическую безопасность, минимизируя скопление пластиковых отходов.
"Мы видим, что изделия из пластика составляют значительный процент в общем объеме таких отходов. Здесь необходимо идти по пути снижения использования такой продукции, заменять ее на биоразлагаемую", - приводит пресс-служба заявление Пархоменко.
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