Рейтинг@Mail.ru
В ЛНР рассказали о присутствии старших офицеров ВСУ на передовой - РИА Новости, 04.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:36 04.10.2023
https://ria.ru/20231004/ofitsery-1900330594.html
В ЛНР рассказали о присутствии старших офицеров ВСУ на передовой
В ЛНР рассказали о присутствии старших офицеров ВСУ на передовой - РИА Новости, 04.10.2023
В ЛНР рассказали о присутствии старших офицеров ВСУ на передовой
В районах населенных пунктов Червоная Диброва и Белогоровка (ЛНР) отмечено присутствие старшего офицерского состава ВСУ, сообщил РИА Новости военный эксперт,... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T08:36
2023-10-04T08:36
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
кременная
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883653152_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c1f3b8f966a26195bc08d4d71700398f.jpg
ЛУГАНСК, 4 окт - РИА Новости. В районах населенных пунктов Червоная Диброва и Белогоровка (ЛНР) отмечено присутствие старшего офицерского состава ВСУ, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "При ведении украинскими боевиками штурмовых действий на юге и юго-западе от населенного пункта Кременная, на линии боевого соприкосновения отмечено присутствие руководящего состава из 67-й механизированной бригады ВФУ (Вооруженных формирований Украины – ред.) и 5-й бригады Нацгвардии Украины", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Он уточнил, что присутствие старших офицеров в непосредственной близости от ЛБС (линии боевого соприкосновения - ред.) не свойственна для украинской армии, а данный факт может свидетельствовать о какой-то важной задаче, которую они получили из Киева, и лично контролируют ее выполнение, либо с серьезной проблемой уровня дисциплины в подразделениях.
https://ria.ru/20231002/abrams-1899503750.html
луганская народная республика
кременная
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883653152_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_60f7f40320c700838d02c8541940d6b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, кременная
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Кременная
В ЛНР рассказали о присутствии старших офицеров ВСУ на передовой

Марочко: на передовой в ЛНР отмечено присутствие старших офицеров ВСУ

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 4 окт - РИА Новости. В районах населенных пунктов Червоная Диброва и Белогоровка (ЛНР) отмечено присутствие старшего офицерского состава ВСУ, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"При ведении украинскими боевиками штурмовых действий на юге и юго-западе от населенного пункта Кременная, на линии боевого соприкосновения отмечено присутствие руководящего состава из 67-й механизированной бригады ВФУ (Вооруженных формирований Украины – ред.) и 5-й бригады Нацгвардии Украины", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.
Он уточнил, что присутствие старших офицеров в непосредственной близости от ЛБС (линии боевого соприкосновения - ред.) не свойственна для украинской армии, а данный факт может свидетельствовать о какой-то важной задаче, которую они получили из Киева, и лично контролируют ее выполнение, либо с серьезной проблемой уровня дисциплины в подразделениях.
Американский танк M1 Abrams - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
"Остался последний". Какой козырь Запад припас для контрнаступа
2 октября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныКременная
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала