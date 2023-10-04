https://ria.ru/20231004/ofitsery-1900330594.html

В ЛНР рассказали о присутствии старших офицеров ВСУ на передовой

В ЛНР рассказали о присутствии старших офицеров ВСУ на передовой - РИА Новости, 04.10.2023

В ЛНР рассказали о присутствии старших офицеров ВСУ на передовой

В районах населенных пунктов Червоная Диброва и Белогоровка (ЛНР) отмечено присутствие старшего офицерского состава ВСУ, сообщил РИА Новости военный эксперт,... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T08:36

2023-10-04T08:36

2023-10-04T08:36

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

андрей марочко

вооруженные силы украины

кременная

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ЛУГАНСК, 4 окт - РИА Новости. В районах населенных пунктов Червоная Диброва и Белогоровка (ЛНР) отмечено присутствие старшего офицерского состава ВСУ, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "При ведении украинскими боевиками штурмовых действий на юге и юго-западе от населенного пункта Кременная, на линии боевого соприкосновения отмечено присутствие руководящего состава из 67-й механизированной бригады ВФУ (Вооруженных формирований Украины – ред.) и 5-й бригады Нацгвардии Украины", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Он уточнил, что присутствие старших офицеров в непосредственной близости от ЛБС (линии боевого соприкосновения - ред.) не свойственна для украинской армии, а данный факт может свидетельствовать о какой-то важной задаче, которую они получили из Киева, и лично контролируют ее выполнение, либо с серьезной проблемой уровня дисциплины в подразделениях.

https://ria.ru/20231002/abrams-1899503750.html

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луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, кременная