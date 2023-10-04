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В Молдавии у представителей двух оппозиционных партий прошли обыски

В Молдавии у представителей двух оппозиционных партий прошли обыски - РИА Новости, 04.10.2023

В Молдавии у представителей двух оппозиционных партий прошли обыски

Силовики провели обыски у лидеров и активистов оппозиционных молдавских партий "Возрождение" и "Шанс", сообщили в партийных пресс-службах. РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T08:47

2023-10-04T08:47

2023-10-04T10:30

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КИШИНЕВ, 4 окт — РИА Новости. Силовики провели обыски у лидеров и активистов оппозиционных молдавских партий "Возрождение" и "Шанс", сообщили в партийных пресс-службах. "На этот раз постучали в Бельцах к Вячеславу Жукову, который возглавляет список в муниципальный совет города Бельцы от партии "Возрождение". Постучались в Рышканах к лидеру партийной организации Антону Осадчуку, который является и кандидатом в городской совет города. Постучались в Окнице к кандидату Валерию Мырзе, который также является доверенным лицом партии и сегодня должен подать документы кандидата Ирины Лозован на должность мэра города и кандидата в городской совет", — рассказала РИА Новости глава пресс-службы "Возрождения" Олеся Витнянская.Кроме того, обыски проходят у членов партии во Флорештах и Дрокии.Как сообщили в пресс-службе "Шанса", лидер партии Алексей Лунгу и члены его семьи ежедневно подвергаются преследованию со стороны силовиков."Правоохранительные органы пришли сегодня ночью в дома членов и сочувствующих партии "Шанс" с обысками. Это произошло всего спустя несколько часов после того, как Конституционный суд признал неконституционным принятый со злым умыслом парламентским большинством PAS (партия "Действие и солидарность") закон, запрещающий участие в выборах лицам, связанным с Иланом Шором", — цитирует пресс-служба слова Лунгу.Конституционный суд Молдавии 19 июня признал неконституционной оппозиционную партию "Шор". Парламент лишил членов запрещенных партий права участвовать в выборах на протяжении нескольких лет. Конституционный суд признал это решение незаконным. Антикоррупционная прокуратура Молдавии 21 сентября сообщила о проведении более двух десятков обысков в различных городах страны по делу о незаконном финансировании партии "Возрождение" и отмывании денег. В пресс-службе партии уточнили, что силовики пришли к лидеру Наталии Параске и другим активистам.В тот же день парламент по запросу прокуратуры лишил депутатской неприкосновенности членов "Возрождения" Александра Нестеровского и Ирину Лозован. Нестеровского поместили в СИЗО на 30 суток, Лозован — на такой же срок под домашний арест.Активисты "Возрождения" регулярно устраивают пикеты у правительственных зданий, у представительств стран и организаций ЕС, чтобы привлечь внимание к проблемам внутри страны. В июле они запустили сбор подписей за признание правящей партии "Действие и солидарность" (PAS) неконституционной. В конце августа стало известно о начале кампании по вступлению Молдавии в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

https://ria.ru/20230927/moldaviya-1898949892.html

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