https://ria.ru/20231004/obstrel-1900527654.html

Украинские войска выпустили 17 снарядов по Донецку и Горловке

Украинские войска выпустили 17 снарядов по Донецку и Горловке - РИА Новости, 04.10.2023

Украинские войска выпустили 17 снарядов по Донецку и Горловке

Украинские войска выпустили в среду вечером 17 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка и Горловке, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T19:04

2023-10-04T19:04

2023-10-04T19:04

специальная военная операция на украине

донецк

горловка

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

стирол

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 4 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили в среду вечером 17 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка и Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 17.00 - населенный пункт Щербиновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 17.25 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 17.50 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале. С 18.10 до 18.15 Куйбышевский район Донецка два раза подвергся обстрелу со стороны украинских войск, выпустивших по городу за это время в общей сложности семь снарядов калибром 155 миллиметров. Кроме того, в 15.35, 16.50 и 17.40 ВСУ открыли огонь по Ясиноватой, Зайцево и Горловке, выпустив в общей сложности десять снарядов калибром 152 миллиметра. Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка, в городе расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки составляло более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20231004/svo-1900211723.html

https://ria.ru/20231003/svo-1900013225.html

донецк

горловка

донецкая народная республика

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донецк, горловка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, стирол, сцкк, происшествия