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Украинские военные ведут обстрел харьковского села Богдановское
Украинские военные ведут обстрел харьковского села Богдановское - РИА Новости, 04.10.2023
Украинские военные ведут обстрел харьковского села Богдановское
ВСУ ведут обстрел села Богдановское Купянского района Харьковской области, информация о пострадавших уточняется, сообщил глава администрации области Виталий... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T18:51
2023-10-04T18:51
2023-10-04T18:51
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. ВСУ ведут обстрел села Богдановское Купянского района Харьковской области, информация о пострадавших уточняется, сообщил глава администрации области Виталий Ганчев в своем Telegram-канале. "ВСУ ведут обстрел села Богдановское Купянского района. Как сообщают с места, огонь ведут из крупнокалиберной артиллерии. Снаряды летят хаотично", - заявил Ганчев. Он отметил, что информация о пострадавших уточняется.
харьковская область
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РИА Новости
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РИА Новости
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харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
Украинские военные ведут обстрел харьковского села Богдановское
Ганчев: ВСУ обстреливают харьковское село Богдановское из артиллерии