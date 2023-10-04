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Украинские военные ведут обстрел харьковского села Богдановское - РИА Новости, 04.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:51 04.10.2023
https://ria.ru/20231004/obstrel-1900523442.html
Украинские военные ведут обстрел харьковского села Богдановское
Украинские военные ведут обстрел харьковского села Богдановское - РИА Новости, 04.10.2023
Украинские военные ведут обстрел харьковского села Богдановское
ВСУ ведут обстрел села Богдановское Купянского района Харьковской области, информация о пострадавших уточняется, сообщил глава администрации области Виталий... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T18:51
2023-10-04T18:51
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. ВСУ ведут обстрел села Богдановское Купянского района Харьковской области, информация о пострадавших уточняется, сообщил глава администрации области Виталий Ганчев в своем Telegram-канале. "ВСУ ведут обстрел села Богдановское Купянского района. Как сообщают с места, огонь ведут из крупнокалиберной артиллерии. Снаряды летят хаотично", - заявил Ганчев. Он отметил, что информация о пострадавших уточняется.
харьковская область
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харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
Украинские военные ведут обстрел харьковского села Богдановское

Ганчев: ВСУ обстреливают харьковское село Богдановское из артиллерии

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. ВСУ ведут обстрел села Богдановское Купянского района Харьковской области, информация о пострадавших уточняется, сообщил глава администрации области Виталий Ганчев в своем Telegram-канале.
"ВСУ ведут обстрел села Богдановское Купянского района. Как сообщают с места, огонь ведут из крупнокалиберной артиллерии. Снаряды летят хаотично", - заявил Ганчев.
Он отметил, что информация о пострадавших уточняется.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:22
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 04.10.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВооруженные силы Украины
 
 
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