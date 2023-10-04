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Украинские военные ведут обстрел харьковского села Богдановское

Украинские военные ведут обстрел харьковского села Богдановское - РИА Новости, 04.10.2023

Украинские военные ведут обстрел харьковского села Богдановское

ВСУ ведут обстрел села Богдановское Купянского района Харьковской области, информация о пострадавших уточняется, сообщил глава администрации области Виталий... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T18:51

2023-10-04T18:51

2023-10-04T18:51

специальная военная операция на украине

харьковская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. ВСУ ведут обстрел села Богдановское Купянского района Харьковской области, информация о пострадавших уточняется, сообщил глава администрации области Виталий Ганчев в своем Telegram-канале. "ВСУ ведут обстрел села Богдановское Купянского района. Как сообщают с места, огонь ведут из крупнокалиберной артиллерии. Снаряды летят хаотично", - заявил Ганчев. Он отметил, что информация о пострадавших уточняется.

харьковская область

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

харьковская область, вооруженные силы украины