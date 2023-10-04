https://ria.ru/20231004/obstrel-1900469738.html

Украинские войска обстреляли ДНР натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли ДНР натовскими снарядами - РИА Новости, 04.10.2023

Украинские войска обстреляли ДНР натовскими снарядами

Украинские войска выпустили 23 натовских снаряда по Донецку, Ясиноватой и Ясиноватскому району, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T15:43

2023-10-04T15:43

2023-10-04T15:43

специальная военная операция на украине

донецк

ясиноватая

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 4 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили 23 натовских снаряда по Донецку, Ясиноватой и Ясиноватскому району, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.05 - населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Кроме того, украинские войска с 13.15 по 15.25 выпустили в общей сложности еще 20 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому и Кировскому районам Донецка, а также Ясиноватскому району и Ясиноватой. Также украинские войска выпустили восемь снарядов калибром 152 миллиметра по Горловке и Ясиноватой. Кировский район расположен на юго-западе Донецка, а Петровский - на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в городе находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230809/donetsk-1888262881.html

донецк

ясиноватая

донецкая народная республика

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донецк, ясиноватая, донецкая народная республика, сцкк, происшествия