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Украинские войска обстреляли ДНР из артиллерии - РИА Новости, 04.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:47 04.10.2023
https://ria.ru/20231004/obstrel-1900354358.html
Украинские войска обстреляли ДНР из артиллерии
Украинские войска обстреляли ДНР из артиллерии - РИА Новости, 04.10.2023
Украинские войска обстреляли ДНР из артиллерии
Украинские войска выпустили 17 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра по Петровскому району Донецка и Горловке, сообщило в Telegram-канале представительство... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T10:47
2023-10-04T10:47
специальная военная операция на украине
горловка
донецк
петровский район
сцкк
донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 4 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили 17 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра по Петровскому району Донецка и Горловке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09.25 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Кроме того, украинские войска с 9.30 по 10.20 выпустили в общей сложности еще 11 снарядов калибром 152 миллиметра по Горловке и три снаряда калибром 155 миллиметров по Петровскому району Донецка. Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка, в городе расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки составляло более 250 тысяч человек. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230809/donetsk-1888262881.html
горловка
донецк
петровский район
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горловка, донецк, петровский район, сцкк, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк, Петровский район, СЦКК, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Украинские войска обстреляли ДНР из артиллерии

Представительство ДНР: ВСУ выпустили 17 снарядов по Донецку и Горловке

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкНайденные осколки снарядов
Найденные осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Найденные осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили 17 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра по Петровскому району Донецка и Горловке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09.25 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.
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Кроме того, украинские войска с 9.30 по 10.20 выпустили в общей сложности еще 11 снарядов калибром 152 миллиметра по Горловке и три снаряда калибром 155 миллиметров по Петровскому району Донецка.
Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка, в городе расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки составляло более 250 тысяч человек.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкПетровский районСЦККДонецкая Народная РеспубликаПроисшествия
 
 
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