https://ria.ru/20231004/obstrel-1900354358.html

Украинские войска обстреляли ДНР из артиллерии

Украинские войска обстреляли ДНР из артиллерии - РИА Новости, 04.10.2023

Украинские войска обстреляли ДНР из артиллерии

Украинские войска выпустили 17 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра по Петровскому району Донецка и Горловке, сообщило в Telegram-канале представительство... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T10:47

2023-10-04T10:47

2023-10-04T10:47

специальная военная операция на украине

горловка

донецк

петровский район

сцкк

донецкая народная республика

происшествия

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ДОНЕЦК, 4 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили 17 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра по Петровскому району Донецка и Горловке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09.25 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Кроме того, украинские войска с 9.30 по 10.20 выпустили в общей сложности еще 11 снарядов калибром 152 миллиметра по Горловке и три снаряда калибром 155 миллиметров по Петровскому району Донецка. Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка, в городе расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки составляло более 250 тысяч человек. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230809/donetsk-1888262881.html

горловка

донецк

петровский район

донецкая народная республика

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горловка, донецк, петровский район, сцкк, донецкая народная республика, происшествия