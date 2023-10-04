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Украинские войска вновь обстреляли Новую Каховку в Херсонской области

Украинские войска вновь обстреляли Новую Каховку в Херсонской области - РИА Новости, 04.10.2023

Украинские войска вновь обстреляли Новую Каховку в Херсонской области

Украинские войска ночью нанесли серию артиллерийских ударов по Новой Каховке и окрестным селам, расположенным вдоль левого берега Днепра в Херсонской области,... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T10:38

2023-10-04T10:38

2023-10-04T10:38

специальная военная операция на украине

новая каховка

херсонская область

вооруженные силы украины

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 4 окт – РИА Новости. Украинские войска ночью нанесли серию артиллерийских ударов по Новой Каховке и окрестным селам, расположенным вдоль левого берега Днепра в Херсонской области, выпустив по ним 45 снарядов, сообщил журналистам представитель экстренных служб региона. "В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Корсунка, Песчановка, Пролетарка, выпустив в общей сложности 45 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал представитель экстренных служб. По его словам, во вторник днем при обстреле города Алешки со стороны украинских войск ранения получили два мирных жителя. Всего за сутки по городам и селам левобережья Днепра в Херсонской области прилетело более 100 снарядов.

новая каховка

херсонская область

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новая каховка, херсонская область , вооруженные силы украины