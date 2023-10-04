https://ria.ru/20231004/obstrel-1900352902.html
Украинские войска вновь обстреляли Новую Каховку в Херсонской области
Украинские войска вновь обстреляли Новую Каховку в Херсонской области - РИА Новости, 04.10.2023
Украинские войска вновь обстреляли Новую Каховку в Херсонской области
Украинские войска ночью нанесли серию артиллерийских ударов по Новой Каховке и окрестным селам, расположенным вдоль левого берега Днепра в Херсонской области,... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T10:38
2023-10-04T10:38
2023-10-04T10:38
специальная военная операция на украине
новая каховка
херсонская область
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_6cc40a4e16f68a12d2f82823a382ecfb.jpg
ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 4 окт – РИА Новости. Украинские войска ночью нанесли серию артиллерийских ударов по Новой Каховке и окрестным селам, расположенным вдоль левого берега Днепра в Херсонской области, выпустив по ним 45 снарядов, сообщил журналистам представитель экстренных служб региона. "В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Корсунка, Песчановка, Пролетарка, выпустив в общей сложности 45 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал представитель экстренных служб. По его словам, во вторник днем при обстреле города Алешки со стороны украинских войск ранения получили два мирных жителя. Всего за сутки по городам и селам левобережья Днепра в Херсонской области прилетело более 100 снарядов.
новая каховка
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d9e5e9ea2dec17c5a6c4c3950713786e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новая каховка, херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
Украинские войска вновь обстреляли Новую Каховку в Херсонской области
ВСУ ночью нанесли серию артиллерийских ударов по Новой Каховке и окрестным селам