https://ria.ru/20231004/obstrel-1900308927.html
Украинские войска за сутки 31 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 31 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 04.10.2023
Украинские войска за сутки 31 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 31 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 104 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T00:53
2023-10-04T00:53
2023-10-04T00:53
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
горловка
сцкк
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ДОНЕЦК, 4 окт - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 31 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 104 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 31 факте ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник совершил 12 обстрелов из артиллерии 155 миллиметров. На горловском - девять обстрелов из артиллерии 152 миллиметра. На ясиноватском - восемь обстрелов из артиллерии 155 миллиметров. На светлодарском - один обстрел из РСЗО. На волновахском - один обстрел из артиллерии 155 миллиметров. Выпущено 104 единицы различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства. Отмечается, что под огнем украинских войск оказались районы восьми населенных пунктов ДНР: Новолуганское, Горловка (Калининский, Никитовский районы), Зайцево, Ясиноватая, Ясиноватский район, Донецк (Куйбышевский, Киевский, Кировский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район), Владимировка.
https://ria.ru/20231003/obstrel-1900273630.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, украина, горловка, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Горловка, СЦКК
Украинские войска за сутки 31 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки выпустили по территории ДНР 104 боеприпаса