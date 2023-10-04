https://ria.ru/20231004/obrazovanie-1900543177.html
Новым регионам нужно помочь улучшить систему образования, заявил Путин
Новым регионам нужно помочь улучшить систему образования, заявил Путин - РИА Новости, 04.10.2023
Новым регионам нужно помочь улучшить систему образования, заявил Путин
Необходимо помочь новым регионам РФ наверстать упущенное в системе образования и сделать все, чтобы школьники и учителя чувствовали себя частью единого... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T20:20
2023-10-04T20:20
2023-10-04T20:20
общество
россия
сочи
владимир путин
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СОЧИ, 4 окт - РИА Новости. Необходимо помочь новым регионам РФ наверстать упущенное в системе образования и сделать все, чтобы школьники и учителя чувствовали себя частью единого образовательного пространства России, заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с лауреатами и финалистами конкурса "Учитель года", мероприятие проходит на федеральной территории "Сириус", граничащей с Сочи. В ходе мероприятия Путин поздравил финалистов и лауреатов конкурса, отметив, что в команду участников входят и педагоги из новых регионов РФ. "Поддержка системы образования в этих регионах чрезвычайно важна, мы уделяем и, безусловно, будем уделять им особое внимание. Нужно помочь коллегам наверстать упущенное, сделать всё, чтобы и школьники, и учителя чувствовали себя частью огромного, общего, единого образовательного пространства нашей страны", - сказал Путин. Президент подчеркнул, что в новых регионах РФ нужно как можно шире применять лучшие педагогические практики и методики, создавать условия, чтобы и сами учителя могли постоянно учиться. "Здесь очень полезен и востребован и ваш опыт как признанных лидеров в профессии, обращаюсь сейчас к собравшимся, ваш творческий и новаторский подход и потенциал. Конечно, очень рассчитываю, и это тоже очень хорошая традиция конкурсов в сфере образования, что вы станете наставниками в том числе и для своих коллег", - подчеркнул Путин.
https://ria.ru/20231004/putin-1900517536.html
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общество, россия, сочи, владимир путин
Общество, Россия, Сочи, Владимир Путин
Новым регионам нужно помочь улучшить систему образования, заявил Путин
Путин: нужно помочь новым регионам РФ наверстать упущенное в системе образования
СОЧИ, 4 окт - РИА Новости. Необходимо помочь новым регионам РФ наверстать упущенное в системе образования и сделать все, чтобы школьники и учителя чувствовали себя частью единого образовательного пространства России, заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с лауреатами и финалистами конкурса "Учитель года", мероприятие проходит на федеральной территории "Сириус", граничащей с Сочи.
В ходе мероприятия Путин поздравил финалистов и лауреатов конкурса, отметив, что в команду участников входят и педагоги из новых регионов РФ. "Поддержка системы образования в этих регионах чрезвычайно важна, мы уделяем и, безусловно, будем уделять им особое внимание. Нужно помочь коллегам наверстать упущенное, сделать всё, чтобы и школьники, и учителя чувствовали себя частью огромного, общего, единого образовательного пространства нашей страны", - сказал Путин.
Владимир Путин: педагог — это не профессия, а миссия
Президент подчеркнул, что в новых регионах РФ нужно как можно шире применять лучшие педагогические практики и методики, создавать условия, чтобы и сами учителя могли постоянно учиться.
"Здесь очень полезен и востребован и ваш опыт как признанных лидеров в профессии, обращаюсь сейчас к собравшимся, ваш творческий и новаторский подход и потенциал. Конечно, очень рассчитываю, и это тоже очень хорошая традиция конкурсов в сфере образования, что вы станете наставниками в том числе и для своих коллег", - подчеркнул Путин.
Путин призвал фонд "Талант и успех" расширить работу на региональном уровне