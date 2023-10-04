Рейтинг@Mail.ru
Путин обсудит с главой Минпросвещения внедрение гибкой системы образования - РИА Новости, 04.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Год педагога и наставника
Год педагога и наставника
 
17:47 04.10.2023 (обновлено: 18:00 04.10.2023)
https://ria.ru/20231004/obrazovanie-1900506360.html
Путин обсудит с главой Минпросвещения внедрение гибкой системы образования
Путин обсудит с главой Минпросвещения внедрение гибкой системы образования - РИА Новости, 04.10.2023
Путин обсудит с главой Минпросвещения внедрение гибкой системы образования
Президент России Владимир Путин пообещал обсудить с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым внедрение в стране гибкой системы образования. РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T17:47
2023-10-04T18:00
год педагога и наставника
общество
россия
сочи
владимир путин
сергей кравцов
социальный навигатор
сн_образование
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/09/1895207335_0:115:3016:1811_1920x0_80_0_0_cca732d321513f78c1c59e34012616e1.jpg
СОЧИ, 4 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал обсудить с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым внедрение в стране гибкой системы образования. "Надо поговорить, конечно, с Сергеем Сергеевичем Кравцовым с министром, нужно внедрять вот эти системы гибкого образования. Делать их более индивидуальными. Напомните, пожалуйста, с Сергеем Сергеевичем переговорю. С министром обязательно обсудим это", - заявил глава государства в ходе общения с учащимися и преподавателями образовательного центра "Сириус". Мероприятие проходит на федеральной территории Сириус, граничащей с Сочи.
https://ria.ru/20231004/obrazovanie-1900395390.html
россия
сочи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/09/1895207335_20:0:2751:2048_1920x0_80_0_0_647185010e1243a51ef4a08b0eaac5aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, сочи, владимир путин, сергей кравцов, социальный навигатор, сн_образование
Год педагога и наставника, Общество, Россия, Сочи, Владимир Путин, Сергей Кравцов, Социальный навигатор, СН_Образование
Путин обсудит с главой Минпросвещения внедрение гибкой системы образования

Путин пообещал обсудить с Кравцовым внедрение гибкой системы образования

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости / Михаил Метцель
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 4 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал обсудить с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым внедрение в стране гибкой системы образования.
"Надо поговорить, конечно, с Сергеем Сергеевичем Кравцовым с министром, нужно внедрять вот эти системы гибкого образования. Делать их более индивидуальными. Напомните, пожалуйста, с Сергеем Сергеевичем переговорю. С министром обязательно обсудим это", - заявил глава государства в ходе общения с учащимися и преподавателями образовательного центра "Сириус".
Мероприятие проходит на федеральной территории Сириус, граничащей с Сочи.
Студенты на лекции - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
Новую систему образования внедрят в российских вузах с 1 сентября 2025 года
Вчера, 12:16
 
Год педагога и наставникаОбществоРоссияСочиВладимир ПутинСергей КравцовСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала