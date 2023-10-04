https://ria.ru/20231004/obrazovanie-1900506360.html

Путин обсудит с главой Минпросвещения внедрение гибкой системы образования

Путин обсудит с главой Минпросвещения внедрение гибкой системы образования - РИА Новости, 04.10.2023

Путин обсудит с главой Минпросвещения внедрение гибкой системы образования

Президент России Владимир Путин пообещал обсудить с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым внедрение в стране гибкой системы образования. РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T17:47

2023-10-04T17:47

2023-10-04T18:00

год педагога и наставника

общество

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сочи

владимир путин

сергей кравцов

социальный навигатор

сн_образование

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СОЧИ, 4 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал обсудить с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым внедрение в стране гибкой системы образования. "Надо поговорить, конечно, с Сергеем Сергеевичем Кравцовым с министром, нужно внедрять вот эти системы гибкого образования. Делать их более индивидуальными. Напомните, пожалуйста, с Сергеем Сергеевичем переговорю. С министром обязательно обсудим это", - заявил глава государства в ходе общения с учащимися и преподавателями образовательного центра "Сириус". Мероприятие проходит на федеральной территории Сириус, граничащей с Сочи.

https://ria.ru/20231004/obrazovanie-1900395390.html

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общество, россия, сочи, владимир путин, сергей кравцов, социальный навигатор, сн_образование