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На ВДНХ приостановили работу колеса обозрения из-за непогоды

На ВДНХ приостановили работу колеса обозрения из-за непогоды - РИА Новости, 04.10.2023

На ВДНХ приостановили работу колеса обозрения из-за непогоды

Работа колеса обозрения "Солнце Москвы" временно приостановлена из-за непогоды, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Солнца Москвы". РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T15:52

2023-10-04T15:52

2023-10-04T15:52

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Работа колеса обозрения "Солнце Москвы" временно приостановлена из-за непогоды, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Солнца Москвы". "Из-за непогоды работа колеса обозрения "Солнце Москвы" временно приостановлена. Аттракцион продолжит работу, как только погода улучшится", - рассказали в пресс-службе. Как сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы, случаи повреждения конструкций и деревьев фиксируются в среду в Москве из-за сильных порывов ветра, достигающих 20 метров в секунду.

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