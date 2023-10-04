https://ria.ru/20231004/neft-1900553711.html
Новак провел совещание по рынку нефтепродуктов
Новак провел совещание по рынку нефтепродуктов - РИА Новости, 04.10.2023
Новак провел совещание по рынку нефтепродуктов
Вице-премьер России Александр Новак провел совещание по рынку нефтепродуктов, на котором поручил компаниям быстрее транслировать снижение биржевых цен на... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T21:37
2023-10-04T21:37
2023-10-04T22:23
экономика
россия
александр новак
цены на нефть
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898744399_0:158:3082:1892_1920x0_80_0_0_f1e5af89dc83adf6cc235c19bf046342.jpg
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Вице-премьер России Александр Новак провел совещание по рынку нефтепродуктов, на котором поручил компаниям быстрее транслировать снижение биржевых цен на топливо на мелкий опт, сообщает пресс-служба кабмина.В среду зампредседателя правительства Александр Новак провел совещание по внутреннему рынку нефтепродуктов с руководством нефтяных компаний, представителями Минэнерго, ФАС и руководителями комитетов Госдумы по аграрным вопросам и энергетике."По данным Минэнерго, цены на дизель в мелком опте снизились в среднем на 4 900 рублей за тонну. Снижение зафиксировано в 81 субъекте Российской Федерации, в зависимости от вида топлива цены упали от 500 до 15 000 рублей за тонну. Александр Новак поручил компаниям быстрее транслировать снижение биржевых цен на мелкий опт", - говорится в сообщении.Новак регулярно проводит совещания по внутреннему рынку нефтепродуктов с представителями нефтяных компаний и органами власти. В свою очередь региональные органы ФАС проводят проверки обоснованности цен при мелкооптовой реализации бензина и дизельного топлива, в том числе для аграриев.Правительство России с 21 сентября ввело запрет на экспорт бензина и дизельного топлива. Минэнерго РФ рассчитывает, что вводимые ограничения позволят пресечь "серый" экспорт моторного топлива и насытить внутренний рынок, что позволит дополнительно снизить цены. В пресс-службе министерства в конце сентября сообщили РИА Новости, что ожидания быстрого снятия запрета бесперспективны.
https://ria.ru/20231004/toplivo-1900554692.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898744399_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_f0ee669b8a8d859bf461b422b94ac017.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, александр новак, цены на нефть, министерство энергетики рф (минэнерго россии), федеральная антимонопольная служба (фас россии), госдума рф
Экономика, Россия, Александр Новак, Цены на нефть, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Госдума РФ
Новак провел совещание по рынку нефтепродуктов
Новак поручил нефтяным компаниям оперативно транслировать снижение биржевых цен
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости.
Вице-премьер России Александр Новак провел совещание по рынку нефтепродуктов, на котором поручил компаниям быстрее транслировать снижение биржевых цен на топливо на мелкий опт, сообщает пресс-служба
кабмина.
В среду зампредседателя правительства Александр Новак провел совещание по внутреннему рынку нефтепродуктов с руководством нефтяных компаний, представителями Минэнерго, ФАС и руководителями комитетов Госдумы по аграрным вопросам и энергетике.
"По данным Минэнерго, цены на дизель в мелком опте снизились в среднем на 4 900 рублей за тонну. Снижение зафиксировано в 81 субъекте Российской Федерации, в зависимости от вида топлива цены упали от 500 до 15 000 рублей за тонну. Александр Новак поручил компаниям быстрее транслировать снижение биржевых цен на мелкий опт", - говорится в сообщении.
Новак регулярно проводит совещания по внутреннему рынку нефтепродуктов с представителями нефтяных компаний и органами власти. В свою очередь региональные органы ФАС проводят проверки обоснованности цен при мелкооптовой реализации бензина и дизельного топлива, в том числе для аграриев.
Правительство России с 21 сентября ввело запрет на экспорт бензина и дизельного топлива. Минэнерго РФ рассчитывает, что вводимые ограничения позволят пресечь "серый" экспорт моторного топлива и насытить внутренний рынок, что позволит дополнительно снизить цены. В пресс-службе министерства в конце сентября сообщили РИА Новости, что ожидания быстрого снятия запрета бесперспективны.
ФАС возбудила несколько дел против представителей АЗС из-за цен на топливо