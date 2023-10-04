https://ria.ru/20231004/neft-1900553711.html

Новак провел совещание по рынку нефтепродуктов

Новак провел совещание по рынку нефтепродуктов - РИА Новости, 04.10.2023

Новак провел совещание по рынку нефтепродуктов

Вице-премьер России Александр Новак провел совещание по рынку нефтепродуктов, на котором поручил компаниям быстрее транслировать снижение биржевых цен на... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T21:37

2023-10-04T21:37

2023-10-04T22:23

экономика

россия

александр новак

цены на нефть

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

госдума рф

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Вице-премьер России Александр Новак провел совещание по рынку нефтепродуктов, на котором поручил компаниям быстрее транслировать снижение биржевых цен на топливо на мелкий опт, сообщает пресс-служба кабмина.В среду зампредседателя правительства Александр Новак провел совещание по внутреннему рынку нефтепродуктов с руководством нефтяных компаний, представителями Минэнерго, ФАС и руководителями комитетов Госдумы по аграрным вопросам и энергетике."По данным Минэнерго, цены на дизель в мелком опте снизились в среднем на 4 900 рублей за тонну. Снижение зафиксировано в 81 субъекте Российской Федерации, в зависимости от вида топлива цены упали от 500 до 15 000 рублей за тонну. Александр Новак поручил компаниям быстрее транслировать снижение биржевых цен на мелкий опт", - говорится в сообщении.Новак регулярно проводит совещания по внутреннему рынку нефтепродуктов с представителями нефтяных компаний и органами власти. В свою очередь региональные органы ФАС проводят проверки обоснованности цен при мелкооптовой реализации бензина и дизельного топлива, в том числе для аграриев.Правительство России с 21 сентября ввело запрет на экспорт бензина и дизельного топлива. Минэнерго РФ рассчитывает, что вводимые ограничения позволят пресечь "серый" экспорт моторного топлива и насытить внутренний рынок, что позволит дополнительно снизить цены. В пресс-службе министерства в конце сентября сообщили РИА Новости, что ожидания быстрого снятия запрета бесперспективны.

https://ria.ru/20231004/toplivo-1900554692.html

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экономика, россия, александр новак, цены на нефть, министерство энергетики рф (минэнерго россии), федеральная антимонопольная служба (фас россии), госдума рф