https://ria.ru/20231004/neft-1900542985.html

Стоимость нефти марки WTI опустилась ниже 85 долларов за баррель

Стоимость нефти марки WTI опустилась ниже 85 долларов за баррель - РИА Новости, 04.10.2023

Стоимость нефти марки WTI опустилась ниже 85 долларов за баррель

Мировые цены на нефть ускорили падение до 4,5%, стоимость марки WTI опускалась ниже 85 долларов за баррель впервые с 1 сентября, следует из данных торгов. РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T20:17

2023-10-04T20:17

2023-10-04T20:21

экономика

цены на нефть

wti (нефть)

brent

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Мировые цены на нефть ускорили падение до 4,5%, стоимость марки WTI опускалась ниже 85 долларов за баррель впервые с 1 сентября, следует из данных торгов.По состоянию на 20.16 мск цена ноябрьских фьючерсов на WTI снижалась на 4,74%, до 85,02 доллара за баррель, минутами ранее опустившись ниже 85 долларов впервые с 1 сентября. Декабрьские фьючерсы на Brent дешевели на 4,67%, до 86,67 доллара.

https://ria.ru/20231004/eksport-1900421105.html

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экономика, цены на нефть, wti (нефть), brent