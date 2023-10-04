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Стоимость нефти марки WTI опустилась ниже 85 долларов за баррель - РИА Новости, 04.10.2023
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20:17 04.10.2023 (обновлено: 20:21 04.10.2023)
https://ria.ru/20231004/neft-1900542985.html
Стоимость нефти марки WTI опустилась ниже 85 долларов за баррель
Стоимость нефти марки WTI опустилась ниже 85 долларов за баррель - РИА Новости, 04.10.2023
Стоимость нефти марки WTI опустилась ниже 85 долларов за баррель
Мировые цены на нефть ускорили падение до 4,5%, стоимость марки WTI опускалась ниже 85 долларов за баррель впервые с 1 сентября, следует из данных торгов. РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T20:17
2023-10-04T20:21
экономика
цены на нефть
wti (нефть)
brent
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Мировые цены на нефть ускорили падение до 4,5%, стоимость марки WTI опускалась ниже 85 долларов за баррель впервые с 1 сентября, следует из данных торгов.По состоянию на 20.16 мск цена ноябрьских фьючерсов на WTI снижалась на 4,74%, до 85,02 доллара за баррель, минутами ранее опустившись ниже 85 долларов впервые с 1 сентября. Декабрьские фьючерсы на Brent дешевели на 4,67%, до 86,67 доллара.
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экономика, цены на нефть, wti (нефть), brent
Экономика, Цены на нефть, WTI (нефть), Brent
Стоимость нефти марки WTI опустилась ниже 85 долларов за баррель

Цена нефти марки WTI опустилась ниже 85 долларов за баррель впервые с 1 сентября

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Добыча нефти. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Мировые цены на нефть ускорили падение до 4,5%, стоимость марки WTI опускалась ниже 85 долларов за баррель впервые с 1 сентября, следует из данных торгов.
По состоянию на 20.16 мск цена ноябрьских фьючерсов на WTI снижалась на 4,74%, до 85,02 доллара за баррель, минутами ранее опустившись ниже 85 долларов впервые с 1 сентября. Декабрьские фьючерсы на Brent дешевели на 4,67%, до 86,67 доллара.
Добыча нефти в России - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
В ЮНКТАД оценили общий объем российского экспорта газа и нефти
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