https://ria.ru/20231004/nato-1900440428.html

Министр обороны Эстонии заявил, что в НАТО не устали от поддержки Украины

Министр обороны Эстонии заявил, что в НАТО не устали от поддержки Украины - РИА Новости, 04.10.2023

Министр обороны Эстонии заявил, что в НАТО не устали от поддержки Украины

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что страны НАТО не устали от поддержки Украины. РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T14:23

2023-10-04T14:23

2023-10-04T14:23

специальная военная операция на украине

эстония

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ХЕЛЬСИНКИ, 4 окт - РИА Новости. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что страны НАТО не устали от поддержки Украины. Выступая в среду на Варшавской конференции по безопасности, Певкур также подчеркнул важность сохранения единства для поддержки Украины. "Мы должны сохранить единство. Пока мы можем это сделать, мы сможем поддерживать Украину... Разговоры об усталости Запада от войны - это часть влияния России. Наш посыл ясен: мы не устали, наше единство и поддержка не ослабеют, мы будем поддерживать Украину", - приводит слова Певкура пресс-служба эстонского военного ведомства. Касаясь темы расходов на оборону, Певкур отметил, что расходы Эстонии в следующем году составят 3,2% от ВВП и будут оставаться выше отметки в 3% в течение длительного времени. "Было сложно увеличить оборонный бюджет, но мы не можем выбирать соседа – Россия была, есть и остается нашей самой большой угрозой", - заявил министр. По его словам, в настоящее время 11 стран НАТО инвестируют более 2% ВВП в оборону. "Ко времени саммита НАТО в 2024 году, возможно, две трети союзников достигнут этой цели. Однако ситуация с безопасностью требует, чтобы все инвестировали больше в обороноспособность и немедленно, потому что свобода не дается бесплатно", - подчеркнул Певкур.

https://ria.ru/20230605/nato-1876104596.html

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эстония, россия, украина, ханно певкур, нато, в мире