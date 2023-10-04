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Мишустин заявил, что помнит каждого из своих наставников - РИА Новости, 04.10.2023
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19:16 04.10.2023 (обновлено: 19:32 04.10.2023)
https://ria.ru/20231004/nastavniki-1900531973.html
Мишустин заявил, что помнит каждого из своих наставников
Мишустин заявил, что помнит каждого из своих наставников - РИА Новости, 04.10.2023
Мишустин заявил, что помнит каждого из своих наставников
Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что помнит всех своих наставников на каждом жизненном этапе, и что именно они играют огромную роль в жизни... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T19:16
2023-10-04T19:32
общество
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что помнит всех своих наставников на каждом жизненном этапе, и что именно они играют огромную роль в жизни детей и студентов. На церемонии вручения правительственных премий в области образования глава правительства отметил, что именно наставничество играет важную роль в становлении личности. "Очень важно, конечно же, чтобы личность педагога, наставника влияла на ребенка, на студента. У меня именно так и произошло. Я могу вспомнить на каждом этапе своей жизни наставника, учителя, того, кому ты доверяешь, кого можешь послушать, с кем можешь поспорить, но кто точно приведет тебя и к правильному целеполаганию и поможет выбрать, определиться в том числе с решением каким-то", - сказал Мишустин. Он поздравил всех учителей, всех наставников с наступающим профессиональным праздником. Мишустин также отметил, что "мир сегодня такой цифровой, дети увлекаются прикладными программами, приложениями, мобильными устройствами разного типа, и зачастую это вымывает у них желание разбираться в сложных науках, причинно-следственную связь понимать". "Быстрые реакции, быстрая, скажем так, смена картинок иногда у детей забирает ту самую тягу к сложным дисциплинам. Мне кажется, все от вас зависит, от учителей. Вот как вы сделаете, так детки и последуют. Поэтому вам всего самого доброго, вашим семьям. Пожалуйста, учите наших детишек, пусть становятся замечательными профессионалами в своем деле. И с праздником и вас и детей, которых вы учите", - заключил премьер. День учителя ежегодно отмечается во всем мире 5 октября.
https://ria.ru/20231004/podsvetka-1900402151.html
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общество, россия, михаил мишустин
Общество, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин заявил, что помнит каждого из своих наставников

Мишустин заявил, что помнит всех своих наставников

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин на церемонии награждения лауреатов премий правительства РФ в области образования
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на церемонии награждения лауреатов премий правительства РФ в области образования - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на церемонии награждения лауреатов премий правительства РФ в области образования
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что помнит всех своих наставников на каждом жизненном этапе, и что именно они играют огромную роль в жизни детей и студентов.
На церемонии вручения правительственных премий в области образования глава правительства отметил, что именно наставничество играет важную роль в становлении личности.
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"Очень важно, конечно же, чтобы личность педагога, наставника влияла на ребенка, на студента. У меня именно так и произошло. Я могу вспомнить на каждом этапе своей жизни наставника, учителя, того, кому ты доверяешь, кого можешь послушать, с кем можешь поспорить, но кто точно приведет тебя и к правильному целеполаганию и поможет выбрать, определиться в том числе с решением каким-то", - сказал Мишустин.
Он поздравил всех учителей, всех наставников с наступающим профессиональным праздником. Мишустин также отметил, что "мир сегодня такой цифровой, дети увлекаются прикладными программами, приложениями, мобильными устройствами разного типа, и зачастую это вымывает у них желание разбираться в сложных науках, причинно-следственную связь понимать".
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"Быстрые реакции, быстрая, скажем так, смена картинок иногда у детей забирает ту самую тягу к сложным дисциплинам. Мне кажется, все от вас зависит, от учителей. Вот как вы сделаете, так детки и последуют. Поэтому вам всего самого доброго, вашим семьям. Пожалуйста, учите наших детишек, пусть становятся замечательными профессионалами в своем деле. И с праздником и вас и детей, которых вы учите", - заключил премьер.
День учителя ежегодно отмечается во всем мире 5 октября.
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