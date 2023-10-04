https://ria.ru/20231004/nastavniki-1900531973.html

Мишустин заявил, что помнит каждого из своих наставников

Мишустин заявил, что помнит каждого из своих наставников - РИА Новости, 04.10.2023

Мишустин заявил, что помнит каждого из своих наставников

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что помнит всех своих наставников на каждом жизненном этапе, и что именно они играют огромную роль в жизни... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T19:16

2023-10-04T19:16

2023-10-04T19:32

общество

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что помнит всех своих наставников на каждом жизненном этапе, и что именно они играют огромную роль в жизни детей и студентов. На церемонии вручения правительственных премий в области образования глава правительства отметил, что именно наставничество играет важную роль в становлении личности. "Очень важно, конечно же, чтобы личность педагога, наставника влияла на ребенка, на студента. У меня именно так и произошло. Я могу вспомнить на каждом этапе своей жизни наставника, учителя, того, кому ты доверяешь, кого можешь послушать, с кем можешь поспорить, но кто точно приведет тебя и к правильному целеполаганию и поможет выбрать, определиться в том числе с решением каким-то", - сказал Мишустин. Он поздравил всех учителей, всех наставников с наступающим профессиональным праздником. Мишустин также отметил, что "мир сегодня такой цифровой, дети увлекаются прикладными программами, приложениями, мобильными устройствами разного типа, и зачастую это вымывает у них желание разбираться в сложных науках, причинно-следственную связь понимать". "Быстрые реакции, быстрая, скажем так, смена картинок иногда у детей забирает ту самую тягу к сложным дисциплинам. Мне кажется, все от вас зависит, от учителей. Вот как вы сделаете, так детки и последуют. Поэтому вам всего самого доброго, вашим семьям. Пожалуйста, учите наших детишек, пусть становятся замечательными профессионалами в своем деле. И с праздником и вас и детей, которых вы учите", - заключил премьер. День учителя ежегодно отмечается во всем мире 5 октября.

https://ria.ru/20231004/podsvetka-1900402151.html

https://ria.ru/20231004/putin-1900517536.html

https://ria.ru/20231002/profobrazovanie-1899859690.html

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общество, россия, михаил мишустин