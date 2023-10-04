Макрон посетит ФРГ на фоне напряженности в отношениях Парижа и Берлина
AFP: Макрон посетит Гамбург на фоне напряженности между Францией и ФРГ
© AP Photo / Teresa SuarezПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Teresa Suarez
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
ПАРИЖ, 4 окт - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон на следующей неделе - 9-10 октября - совершит двухдневный визит в Гамбург, где проведет неформальные встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец.
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"Это будет совершенно новый формат франко-германского общения, "уединение" без итоговой декларации или немедленных анонсов, чтобы поразмыслить над вопросами, которые идут дальше, чем текущая повестка", - отметили в окружении президента.
"В Гамбурге мы будем кататься на лодках, прогуливаться вдоль Эльбы, есть выпечку и обсуждать вопросы средней и долгосрочный повестки", - добавили в офисе президента.
Макрон в сопровождении порядка 20 министров посетит завод компании Airbus в аэропорту Гамбурга. После пройдут два рабочих заседания, посвященных искусственному интеллекту и трансформации индустриального общества. Речь пойдет о "совместном франко-германском пути", который может послужить всей европейской повестке. Что касается искусственного интеллекта, лидеры обсудят инновации, а также регулирование этой сферы и инвестирование в образование европейских специалистов в этой области.
Лидеры Франции Германии также обсудят вопросы производственного сотрудничества в сфере обороны, место атомной энергетики в энергетическом миксе и ряд других вопросов.
В последний год в отношениях Франции и Германии возникла напряженность из-за разногласий по ряду ключевых вопросов, в том числе в сфере энергетики и обороны. Ситуация обострилась после переноса заседания французского и немецкого правительств, запланированного на октябрь прошлого года, но отложенного, по словам главы минфина Франции, "из-за плотного графика участников". В ФРГ же указали на то, что "по ряду вопросов еще не достигнуто соглашение".
Макрон неоднократно призывал Германию укрепить стратегическое партнерство с его страной в оборонной сфере. Однако ФРГ продвигает свою инициативу по созданию европейской системы ПВО "Европейский небесный щит", которую поддержали 14 европейских стран-членов НАТО. Франция же совместно с Италией реализует проект по созданию системы противовоздушной обороны Eurosam, которая должна увидеть свет в 2025 году. Также у Берлина и Парижа нет согласия по таким вопросам, как совместный проект Франции, Германии и Испании по разработке нового европейского истребителя Future Combat Air System (FCAS) и франко-германский проект танка Main Ground Combat System (MGCS). Франция и Германия также должны были совместно разработать новый самолет в рамках проекта Maritime Airborne Warfare System (MAWS), соглашение о котором было заключено в 2017 году Макроном и занимавшей тогда пост канцлера Германии Ангелой Меркель, однако проект потерпел неудачу.