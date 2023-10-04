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На лидера "Альтернативы для Германии" совершили нападение - РИА Новости, 04.10.2023
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20:04 04.10.2023 (обновлено: 23:23 04.10.2023)
https://ria.ru/20231004/napadenie-1900541288.html
На лидера "Альтернативы для Германии" совершили нападение
На лидера "Альтернативы для Германии" совершили нападение - РИА Новости, 04.10.2023
На лидера "Альтернативы для Германии" совершили нападение
Сопредседателя партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Хрупаллу госпитализировали после нападения во время предвыборного мероприятия в Баварии, пишет... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T20:04
2023-10-04T23:23
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БЕРЛИН, 4 окт — РИА Новости. Сопредседателя партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Хрупаллу госпитализировали после нападения во время предвыборного мероприятия в Баварии, пишет газета Junge Freiheit со ссылкой на пресс-секретаря политсилы."Сегодня на предвыборном мероприятии АдГ в Ингольштадте произошел инцидент с применением физической силы против федерального спикера (лидера. — Прим. ред.) нашей партии Тино Хрупаллы. Его доставили в больницу, где оценивается состояние его здоровья", — сказал он.По данным издания, к нападению причастны двое мужчин, их задержали.Ранее в среду пресс-секретарь сообщил агентству DPA, что сопредседатель партии Алиса Вайдель находится под охраной органов обеспечения безопасности из-за поступающих ей и ее семье угроз. По этой причине она не смогла участвовать в мероприятии, на котором в итоге выступил Хрупалла. Кроме того, в августе в Аугсбурге неизвестные избили представителя АдГ Андреаса Юрку. По словам политика, нападавшие задавали ему вопросы по поводу планов его участия в выборах в ландтаг Баварии, которые состоятся в следующее воскресенье.Некоторые эксперты полагают, что "Альтернатива для Германии" может добиться на них рекордно высоких результатов. В последние полгода эта партия быстро набрала популярность: по данным опросов, ее рейтинг колеблется в диапазоне 18—23 процентов. АдГ обогнала всех конкурентов из правящей коалиции и заняла второе место после блока ХДС/ХСС. Она в числе прочего активно выступает за ограничение притока мигрантов и необходимость начала мирных переговоров по Украине. Противники часто обвиняют политсилу ее в тесных связях с Россией.
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в мире, украина, хдс/хсс, германия, бавария, аугсбург
В мире, Украина, ХДС/ХСС, Германия, Бавария, Аугсбург
На лидера "Альтернативы для Германии" совершили нападение

Сопредседателя АдГ Хрупаллу госпитализировали после нападения в Баварии

© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoЛидер партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Хрупалла
Лидер партии Альтернатива для Германии (АдГ) Тино Хрупалла - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Лидер партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Хрупалла. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 4 окт — РИА Новости. Сопредседателя партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Хрупаллу госпитализировали после нападения во время предвыборного мероприятия в Баварии, пишет газета Junge Freiheit со ссылкой на пресс-секретаря политсилы.
"Сегодня на предвыборном мероприятии АдГ в Ингольштадте произошел инцидент с применением физической силы против федерального спикера (лидера. — Прим. ред.) нашей партии Тино Хрупаллы. Его доставили в больницу, где оценивается состояние его здоровья", — сказал он.
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По данным издания, к нападению причастны двое мужчин, их задержали.
Ранее в среду пресс-секретарь сообщил агентству DPA, что сопредседатель партии Алиса Вайдель находится под охраной органов обеспечения безопасности из-за поступающих ей и ее семье угроз. По этой причине она не смогла участвовать в мероприятии, на котором в итоге выступил Хрупалла.
Кроме того, в августе в Аугсбурге неизвестные избили представителя АдГ Андреаса Юрку. По словам политика, нападавшие задавали ему вопросы по поводу планов его участия в выборах в ландтаг Баварии, которые состоятся в следующее воскресенье.
Некоторые эксперты полагают, что "Альтернатива для Германии" может добиться на них рекордно высоких результатов. В последние полгода эта партия быстро набрала популярность: по данным опросов, ее рейтинг колеблется в диапазоне 18—23 процентов. АдГ обогнала всех конкурентов из правящей коалиции и заняла второе место после блока ХДС/ХСС. Она в числе прочего активно выступает за ограничение притока мигрантов и необходимость начала мирных переговоров по Украине. Противники часто обвиняют политсилу ее в тесных связях с Россией.
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