https://ria.ru/20231004/napadenie-1900541288.html

На лидера "Альтернативы для Германии" совершили нападение

На лидера "Альтернативы для Германии" совершили нападение - РИА Новости, 04.10.2023

На лидера "Альтернативы для Германии" совершили нападение

Сопредседателя партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Хрупаллу госпитализировали после нападения во время предвыборного мероприятия в Баварии, пишет... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T20:04

2023-10-04T20:04

2023-10-04T23:23

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БЕРЛИН, 4 окт — РИА Новости. Сопредседателя партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Хрупаллу госпитализировали после нападения во время предвыборного мероприятия в Баварии, пишет газета Junge Freiheit со ссылкой на пресс-секретаря политсилы."Сегодня на предвыборном мероприятии АдГ в Ингольштадте произошел инцидент с применением физической силы против федерального спикера (лидера. — Прим. ред.) нашей партии Тино Хрупаллы. Его доставили в больницу, где оценивается состояние его здоровья", — сказал он.По данным издания, к нападению причастны двое мужчин, их задержали.Ранее в среду пресс-секретарь сообщил агентству DPA, что сопредседатель партии Алиса Вайдель находится под охраной органов обеспечения безопасности из-за поступающих ей и ее семье угроз. По этой причине она не смогла участвовать в мероприятии, на котором в итоге выступил Хрупалла. Кроме того, в августе в Аугсбурге неизвестные избили представителя АдГ Андреаса Юрку. По словам политика, нападавшие задавали ему вопросы по поводу планов его участия в выборах в ландтаг Баварии, которые состоятся в следующее воскресенье.Некоторые эксперты полагают, что "Альтернатива для Германии" может добиться на них рекордно высоких результатов. В последние полгода эта партия быстро набрала популярность: по данным опросов, ее рейтинг колеблется в диапазоне 18—23 процентов. АдГ обогнала всех конкурентов из правящей коалиции и заняла второе место после блока ХДС/ХСС. Она в числе прочего активно выступает за ограничение притока мигрантов и необходимость начала мирных переговоров по Украине. Противники часто обвиняют политсилу ее в тесных связях с Россией.

https://ria.ru/20230806/vzaimoponimanie-1888513310.html

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