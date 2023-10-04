На лидера "Альтернативы для Германии" совершили нападение
Сопредседателя АдГ Хрупаллу госпитализировали после нападения в Баварии
© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoЛидер партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Хрупалла
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Лидер партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Хрупалла. Архивное фото
БЕРЛИН, 4 окт — РИА Новости. Сопредседателя партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Хрупаллу госпитализировали после нападения во время предвыборного мероприятия в Баварии, пишет газета Junge Freiheit со ссылкой на пресс-секретаря политсилы.
"Сегодня на предвыборном мероприятии АдГ в Ингольштадте произошел инцидент с применением физической силы против федерального спикера (лидера. — Прим. ред.) нашей партии Тино Хрупаллы. Его доставили в больницу, где оценивается состояние его здоровья", — сказал он.
По данным издания, к нападению причастны двое мужчин, их задержали.
Ранее в среду пресс-секретарь сообщил агентству DPA, что сопредседатель партии Алиса Вайдель находится под охраной органов обеспечения безопасности из-за поступающих ей и ее семье угроз. По этой причине она не смогла участвовать в мероприятии, на котором в итоге выступил Хрупалла.
Кроме того, в августе в Аугсбурге неизвестные избили представителя АдГ Андреаса Юрку. По словам политика, нападавшие задавали ему вопросы по поводу планов его участия в выборах в ландтаг Баварии, которые состоятся в следующее воскресенье.
Некоторые эксперты полагают, что "Альтернатива для Германии" может добиться на них рекордно высоких результатов. В последние полгода эта партия быстро набрала популярность: по данным опросов, ее рейтинг колеблется в диапазоне 18—23 процентов. АдГ обогнала всех конкурентов из правящей коалиции и заняла второе место после блока ХДС/ХСС. Она в числе прочего активно выступает за ограничение притока мигрантов и необходимость начала мирных переговоров по Украине. Противники часто обвиняют политсилу ее в тесных связях с Россией.