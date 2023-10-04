https://ria.ru/20231004/moskva-1900548091.html

Отопление получают свыше 82 процентов жилых домов в Москве, заявил заммэра

Отопление получают свыше 82 процентов жилых домов в Москве, заявил заммэра - РИА Новости, 04.10.2023

Отопление получают свыше 82 процентов жилых домов в Москве, заявил заммэра

Отопительный сезон в столице стартовал в полном объеме, тепло уже получают свыше 82% жилых домов и почти 88% значимых социальных объектов, сообщил журналистам в РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T20:52

2023-10-04T20:52

2023-10-04T20:52

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отопительный сезон 2023-2024 в россии

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Отопительный сезон в столице стартовал в полном объеме, тепло уже получают свыше 82% жилых домов и почти 88% значимых социальных объектов, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Специалисты Комплекса городского хозяйства проводят мероприятия по переводу системы теплоснабжения на зимний режим работы, организована подача тепла на городские объекты, в первую очередь, в социальные учреждения и многоквартирные дома. Все работы проходят штатно и в соответствии с установленным графиком, отопление уже включили в свыше 82% домов и почти 88% социальных объектов", - отметил Бирюков. Заместитель мэра напомнил, что в этом году пуск тепла в Москве начали значительно позже благодаря хорошей погоде, которая стояла на протяжении всего сентября. В прошлом году отопление в социальных учреждениях начали включать по заявкам в первой декаде сентября, а в жилых домах - с 18 сентября. "Согласно действующему регламенту, работы по включению отопления занимают до пяти дней. Вначале обеспечиваем теплом соцобъекты, многоквартирные дома и офисные здания, затем - предприятия торговли и промышленности", - рассказал Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что подготовка к новому отопительному сезону проходила с мая по сентябрь, всего подготовили более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов. Все работы завершили до 1 сентября. По его словам, были организованы гидравлические и температурные испытания тепловых сетей, что помогло заранее выявить ненадежные участки и отремонтировать их. Это позволит обеспечить надежное теплоснабжение потребителей в сезон.

https://ria.ru/20231004/fontany-1900533953.html

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жкх, москва, петр бирюков, отопительный сезон 2023-2024 в россии