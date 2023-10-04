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Отопление получают свыше 82 процентов жилых домов в Москве, заявил заммэра
Отопление получают свыше 82 процентов жилых домов в Москве, заявил заммэра - РИА Новости, 04.10.2023
Отопление получают свыше 82 процентов жилых домов в Москве, заявил заммэра
Отопительный сезон в столице стартовал в полном объеме, тепло уже получают свыше 82% жилых домов и почти 88% значимых социальных объектов, сообщил журналистам в РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T20:52
2023-10-04T20:52
2023-10-04T20:52
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жкх
москва
петр бирюков
отопительный сезон 2023-2024 в россии
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Отопительный сезон в столице стартовал в полном объеме, тепло уже получают свыше 82% жилых домов и почти 88% значимых социальных объектов, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Специалисты Комплекса городского хозяйства проводят мероприятия по переводу системы теплоснабжения на зимний режим работы, организована подача тепла на городские объекты, в первую очередь, в социальные учреждения и многоквартирные дома. Все работы проходят штатно и в соответствии с установленным графиком, отопление уже включили в свыше 82% домов и почти 88% социальных объектов", - отметил Бирюков. Заместитель мэра напомнил, что в этом году пуск тепла в Москве начали значительно позже благодаря хорошей погоде, которая стояла на протяжении всего сентября. В прошлом году отопление в социальных учреждениях начали включать по заявкам в первой декаде сентября, а в жилых домах - с 18 сентября. "Согласно действующему регламенту, работы по включению отопления занимают до пяти дней. Вначале обеспечиваем теплом соцобъекты, многоквартирные дома и офисные здания, затем - предприятия торговли и промышленности", - рассказал Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что подготовка к новому отопительному сезону проходила с мая по сентябрь, всего подготовили более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов. Все работы завершили до 1 сентября. По его словам, были организованы гидравлические и температурные испытания тепловых сетей, что помогло заранее выявить ненадежные участки и отремонтировать их. Это позволит обеспечить надежное теплоснабжение потребителей в сезон.
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жкх, москва, петр бирюков, отопительный сезон 2023-2024 в россии
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, ЖКХ, Москва, Петр Бирюков, Отопительный сезон 2023-2024 в России
Отопление получают свыше 82 процентов жилых домов в Москве, заявил заммэра
Бирюков: отопление получают свыше 82% домов и почти 88% соцобъектов в Москве
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Отопительный сезон в столице стартовал в полном объеме, тепло уже получают свыше 82% жилых домов и почти 88% значимых социальных объектов, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Специалисты Комплекса городского хозяйства проводят мероприятия по переводу системы теплоснабжения на зимний режим работы, организована подача тепла на городские объекты, в первую очередь, в социальные учреждения и многоквартирные дома. Все работы проходят штатно и в соответствии с установленным графиком, отопление уже включили в свыше 82% домов и почти 88% социальных объектов", - отметил Бирюков.
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Заместитель мэра напомнил, что в этом году пуск тепла в Москве начали значительно позже благодаря хорошей погоде, которая стояла на протяжении всего сентября. В прошлом году отопление в социальных учреждениях начали включать по заявкам в первой декаде сентября, а в жилых домах - с 18 сентября.
"Согласно действующему регламенту, работы по включению отопления занимают до пяти дней. Вначале обеспечиваем теплом соцобъекты, многоквартирные дома и офисные здания, затем - предприятия торговли и промышленности", - рассказал Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что подготовка к новому отопительному сезону проходила с мая по сентябрь, всего подготовили более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов. Все работы завершили до 1 сентября.
По его словам, были организованы гидравлические и температурные испытания тепловых сетей, что помогло заранее выявить ненадежные участки и отремонтировать их. Это позволит обеспечить надежное теплоснабжение потребителей в сезон.
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