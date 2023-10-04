https://ria.ru/20231004/moskva-1900350947.html

В Москве службы приведены в режим повышенной готовности из-за непогоды

В Москве службы приведены в режим повышенной готовности из-за непогоды - РИА Новости, 04.10.2023

В Москве службы приведены в режим повышенной готовности из-за непогоды

Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за прогнозируемой непогоды в Москве, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T10:30

2023-10-04T10:30

2023-10-04T10:33

общество

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

мосводосток

погода

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за прогнозируемой непогоды в Москве, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. "Согласно данным синоптиков, сегодня в столице ожидаются сильный ветер, дождь, местами гроза. Наиболее сильными порывы ветра будут после 14.00 – они могут достигать 20 метров в секунду. В связи с этим городские службы переведены в режим повышенной готовности, на круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысяч аварийных бригад". Заммэра подчеркнул, что организовано информирование жителей об ухудшении погоды с использованием смс-сообщений, каналов СМИ и городских информационных табло. Сотрудники пожарно-спасательного гарнизона предупреждают о непогоде людей в зонах отдыха и городских парках. "Специалисты комплекса городского хозяйства заранее проверяют системы водоотведения, организованы работы по очистке водоприемных решеток, элементов дренажной системы, ливнестоков и колодцев. В местах возможного скопления воды будут размещены аварийные бригады "Мосводостока" с водооткачивающей техникой", - считает он. Принимаются меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся зданий. Под особым контролем находится функционирование систем жизнеобеспечения. Бирюков призвал москвичей при ухудшении погоды быть внимательнее, неукоснительно соблюдать правила личной безопасности, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Водителям следует быть аккуратнее на дорогах, строго соблюдать правила дорожного движения и избегать резких маневров.

https://ria.ru/20231004/moskva-1900332744.html

https://ria.ru/20231004/pogoda-1900328371.html

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общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, мосводосток, погода