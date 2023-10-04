https://ria.ru/20231004/moskva-1900332744.html
Москвичей предупредили о грозе и усилении ветра до 20 метров в секунду
Москвичей предупредили о грозе и усилении ветра до 20 метров в секунду - РИА Новости, 04.10.2023
Москвичей предупредили о грозе и усилении ветра до 20 метров в секунду
Москвичей предупредили о грозе, дожде и усилении ветра с порывами до 20 метров в секунду, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T08:59
2023-10-04T08:59
2023-10-04T09:07
общество
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Москвичей предупредили о грозе, дожде и усилении ветра с порывами до 20 метров в секунду, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. "По прогнозам синоптиков, сегодня до конца дня в столице ожидается усиление ветра с порывами 15-20 метров в секунду, дождь, местами гроза", - говорится в сообщении. Жителей Москвы попросили быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.Также МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за сильного ветра, дождя и гроз с 13.00 до 20.00 в столице. Ведомство просит автомобилистов снизить скорость движения, увеличить дистанцию, избегать опасных маневров и парковать машину вдали от деревьев.
https://ria.ru/20231004/pogoda-1900328371.html
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общество, москва, погода, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Общество, Москва, Погода, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Москвичей предупредили о грозе и усилении ветра до 20 метров в секунду
Синоптики предупредили москвичей о грозе и усилении ветра до 20 метров в секунду