https://ria.ru/20231004/moldavia-1900442713.html

Шор прокомментировал возможный запрет на участие партии в выборах

Шор прокомментировал возможный запрет на участие партии в выборах - РИА Новости, 04.10.2023

Шор прокомментировал возможный запрет на участие партии в выборах

Власти Молдавии отменят силу закона, введя запрет на участие в выборах через поправки в Избирательный кодекс, заявил лидер запрещенной в Молдавии оппозиционной... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T14:32

2023-10-04T14:32

2023-10-04T14:32

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КИШИНЕВ, 4 окт - РИА Новости. Власти Молдавии отменят силу закона, введя запрет на участие в выборах через поправки в Избирательный кодекс, заявил лидер запрещенной в Молдавии оппозиционной партии "Шор" Илан Шор в своем Telegram-канале. Ранее в среду парламент Молдавии принял в первом чтении изменения в Избирательный кодекс о запрете участвовать в выборах представителям партии "Шор". После обеда депутаты намерены рассмотреть эти поправки во втором чтении. Оппозиционеры из Блока коммунистов и социалистов покинули зал заседаний парламента в знак несогласия с намерением правящей партии "Действие и солидарность" изменить Избирательный кодекс Молдавии. Депутаты из партии "Шор" заседания бойкотируют. "Сегодня парламент объявил, что в Молдавии тотальная диктатура, что закон и суд не имеют силы, что конституционного строя как такового просто нет. Четвертое октября - черный день в истории нашей страны", - написал Шор в своем Telegram-канале. По его словам, десятки стран по всему миру ежегодно отмечают день независимости, Молдавия же с сегодняшнего дня может отмечать день зависимости. "Зависимости от жалких политиканов, которые почему-то называют себя прозападной силой", - подчеркнул Шор. Конституционный суд Молдавии 19 июня постановил признать оппозиционную партию "Шор" неконституционной. Парламент внес поправку в избирательный кодекс, которая лишает членов запрещенных партий права участвовать в выборах на протяжении нескольких лет. Конституционный суд на прошлой неделе приостановил действие этой поправки, а во вторник признал запрет парламента незаконным. В среду комиссия по чрезвычайным ситуациям установила критерии индивидуального запрета на участие в выборах. В Молдавии оппозиция больше года проводит акции протеста из-за высоких тарифов на газ и электричество. Самые массовые митинги проходили при поддержке партии "Шор". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе. Также они критикуют руководство страны за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.

https://ria.ru/20230921/moldaviya-1897816660.html

https://ria.ru/20230806/moldaviya-1887964609.html

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в мире, молдавия, россия, илан шор, кишинев