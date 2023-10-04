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Путин: мир избавляется от модели, когда целые регионы загоняют в кабалу
Путин: мир избавляется от модели, когда целые регионы загоняют в кабалу - РИА Новости, 04.10.2023
Путин: мир избавляется от модели, когда целые регионы загоняют в кабалу
Мир постепенно уходит от экономического колониализма, заявил Владимир Путин на встрече с участниками международной олимпиады по финансовой безопасности. РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T16:03
2023-10-04T16:03
2023-10-04T17:25
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экономика
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СОЧИ, 4 окт — РИА Новости. Мир постепенно уходит от экономического колониализма, заявил Владимир Путин на встрече с участниками международной олимпиады по финансовой безопасности."Мир постепенно избавляется от диктатуры такой финансово-экономической модели, целью которой является только загнать в долги, в кабалу, превратить в экономические колонии, лишить ресурсов для развития целые регионы мира", — сказал президент.Он подчеркнул, что создание более честного и справедливого многополярного мира неизбежно и исторически необходимо. Но такому мироустройству нужны и прочные экономические основы.Глава государства напомнил, что сейчас бурно развиваются технологичные финансовые инструменты, но для международного сотрудничества требуется также доверие."В финансовой сфере идет бурное развитие передовых решений, передовых технологий. Это цифровая валюта, цифровые финансовые активы, новые платежные сервисы и модели финансовых расчетов. В том числе с использованием технологий блокчейн, так называемого распределенного реестра. Хотел бы еще раз сказать, что в этой сфере, особенно когда речь идет о международном экономическом сотрудничестве, крайне важны взаимное доверие и уважительное отношение к интересам партнеров, интересам друг друга", — сказал Путин.Он выразил уверенность, что мир придет к консенсусу в вопросах международной финансовой безопасности.Олимпиада проходит на федеральной территории "Сириус" в районе Сочи.
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"Мир избавляется от диктатуры" — Путин об экономической модели, загоняющей в кабалу
"Мир избавляется от диктатуры" — Путин об экономической модели, загоняющей в кабалу
2023-10-04T16:03
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PT0M24S
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владимир путин, экономика, россия, сочи
Владимир Путин, Экономика, Россия, Сочи
Путин: мир избавляется от модели, когда целые регионы загоняют в кабалу
Путин: мир избавляется от модели, когда пытаются загнать в кабалу целые регионы