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Путин: мир избавляется от модели, когда целые регионы загоняют в кабалу - РИА Новости, 04.10.2023
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16:03 04.10.2023 (обновлено: 17:25 04.10.2023)
https://ria.ru/20231004/model-1900475026.html
Путин: мир избавляется от модели, когда целые регионы загоняют в кабалу
Путин: мир избавляется от модели, когда целые регионы загоняют в кабалу - РИА Новости, 04.10.2023
Путин: мир избавляется от модели, когда целые регионы загоняют в кабалу
Мир постепенно уходит от экономического колониализма, заявил Владимир Путин на встрече с участниками международной олимпиады по финансовой безопасности. РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T16:03
2023-10-04T17:25
владимир путин
экономика
россия
сочи
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СОЧИ, 4 окт — РИА Новости. Мир постепенно уходит от экономического колониализма, заявил Владимир Путин на встрече с участниками международной олимпиады по финансовой безопасности."Мир постепенно избавляется от диктатуры такой финансово-экономической модели, целью которой является только загнать в долги, в кабалу, превратить в экономические колонии, лишить ресурсов для развития целые регионы мира", — сказал президент.Он подчеркнул, что создание более честного и справедливого многополярного мира неизбежно и исторически необходимо. Но такому мироустройству нужны и прочные экономические основы.Глава государства напомнил, что сейчас бурно развиваются технологичные финансовые инструменты, но для международного сотрудничества требуется также доверие.&quot;В финансовой сфере идет бурное развитие передовых решений, передовых технологий. Это цифровая валюта, цифровые финансовые активы, новые платежные сервисы и модели финансовых расчетов. В том числе с использованием технологий блокчейн, так называемого распределенного реестра. Хотел бы еще раз сказать, что в этой сфере, особенно когда речь идет о международном экономическом сотрудничестве, крайне важны взаимное доверие и уважительное отношение к интересам партнеров, интересам друг друга&quot;, — сказал Путин.Он выразил уверенность, что мир придет к консенсусу в вопросах международной финансовой безопасности.Олимпиада проходит на федеральной территории "Сириус" в районе Сочи.
https://ria.ru/20231004/aktivy-1900474928.html
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"Мир избавляется от диктатуры" — Путин об экономической модели, загоняющей в кабалу
"Мир избавляется от диктатуры" — Путин об экономической модели, загоняющей в кабалу
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владимир путин, экономика, россия, сочи
Владимир Путин, Экономика, Россия, Сочи
Путин: мир избавляется от модели, когда целые регионы загоняют в кабалу

Путин: мир избавляется от модели, когда пытаются загнать в кабалу целые регионы

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СОЧИ, 4 окт — РИА Новости. Мир постепенно уходит от экономического колониализма, заявил Владимир Путин на встрече с участниками международной олимпиады по финансовой безопасности.
"Мир постепенно избавляется от диктатуры такой финансово-экономической модели, целью которой является только загнать в долги, в кабалу, превратить в экономические колонии, лишить ресурсов для развития целые регионы мира", — сказал президент.
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Он подчеркнул, что создание более честного и справедливого многополярного мира неизбежно и исторически необходимо. Но такому мироустройству нужны и прочные экономические основы.
Глава государства напомнил, что сейчас бурно развиваются технологичные финансовые инструменты, но для международного сотрудничества требуется также доверие.
«

"В финансовой сфере идет бурное развитие передовых решений, передовых технологий. Это цифровая валюта, цифровые финансовые активы, новые платежные сервисы и модели финансовых расчетов. В том числе с использованием технологий блокчейн, так называемого распределенного реестра. Хотел бы еще раз сказать, что в этой сфере, особенно когда речь идет о международном экономическом сотрудничестве, крайне важны взаимное доверие и уважительное отношение к интересам партнеров, интересам друг друга", — сказал Путин.

Он выразил уверенность, что мир придет к консенсусу в вопросах международной финансовой безопасности.
Олимпиада проходит на федеральной территории "Сириус" в районе Сочи.
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