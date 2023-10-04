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Минобороны опубликовало кадры уничтожения позиций бригады ВСУ - РИА Новости, 04.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:42 04.10.2023 (обновлено: 15:47 04.10.2023)
https://ria.ru/20231004/mo-1900468939.html
Минобороны опубликовало кадры уничтожения позиций бригады ВСУ
Минобороны опубликовало кадры уничтожения позиций бригады ВСУ - РИА Новости, 04.10.2023
Минобороны опубликовало кадры уничтожения позиций бригады ВСУ
Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения позиций 3-й отдельной штурмовой бригады войск Украины. РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T15:42
2023-10-04T15:47
специальная военная операция на украине
россия
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения позиций 3-й отдельной штурмовой бригады войск Украины. В ролике демонстрируются кадры с окопами и укреплениями украинских войск, снятые с беспилотного летательного аппарата. В частности, в ролике показаны взрывы на украинских позициях и ликвидированные боевики. В Минобороны уточнили, что кадры огневого поражения позиций бригады ВСУ были сняты в районе Андреевки. "Точными ударами артиллеристов Южной группировки войск уничтожен личный состав на опорных пунктах. Не спасают боевиков и укрытия. Контроль точности и результат работы артиллеристов осуществляют операторы БПЛА", - сказали в министерстве.
https://ria.ru/20231004/poteri-1900437615.html
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россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Минобороны опубликовало кадры уничтожения позиций бригады ВСУ

Минобороны опубликовало кадры уничтожения позиций 3-й отдельной бригады ВСУ

© Минобороны России/TelegramУничтожение штурмовых групп ВСУ
Уничтожение штурмовых групп ВСУ
© Минобороны России/Telegram
Уничтожение штурмовых групп ВСУ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения позиций 3-й отдельной штурмовой бригады войск Украины.
В ролике демонстрируются кадры с окопами и укреплениями украинских войск, снятые с беспилотного летательного аппарата. В частности, в ролике показаны взрывы на украинских позициях и ликвидированные боевики.
В Минобороны уточнили, что кадры огневого поражения позиций бригады ВСУ были сняты в районе Андреевки.
"Точными ударами артиллеристов Южной группировки войск уничтожен личный состав на опорных пунктах. Не спасают боевиков и укрытия. Контроль точности и результат работы артиллеристов осуществляют операторы БПЛА", - сказали в министерстве.
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