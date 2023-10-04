https://ria.ru/20231004/mo-1900468939.html

Минобороны опубликовало кадры уничтожения позиций бригады ВСУ

Минобороны опубликовало кадры уничтожения позиций бригады ВСУ - РИА Новости, 04.10.2023

Минобороны опубликовало кадры уничтожения позиций бригады ВСУ

Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения позиций 3-й отдельной штурмовой бригады войск Украины. РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T15:42

2023-10-04T15:42

2023-10-04T15:47

специальная военная операция на украине

россия

украина

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения позиций 3-й отдельной штурмовой бригады войск Украины. В ролике демонстрируются кадры с окопами и укреплениями украинских войск, снятые с беспилотного летательного аппарата. В частности, в ролике показаны взрывы на украинских позициях и ликвидированные боевики. В Минобороны уточнили, что кадры огневого поражения позиций бригады ВСУ были сняты в районе Андреевки. "Точными ударами артиллеристов Южной группировки войск уничтожен личный состав на опорных пунктах. Не спасают боевиков и укрытия. Контроль точности и результат работы артиллеристов осуществляют операторы БПЛА", - сказали в министерстве.

https://ria.ru/20231004/poteri-1900437615.html

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