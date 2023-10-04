https://ria.ru/20231004/mo-1900468939.html
Минобороны опубликовало кадры уничтожения позиций бригады ВСУ
Минобороны опубликовало кадры уничтожения позиций бригады ВСУ - РИА Новости, 04.10.2023
Минобороны опубликовало кадры уничтожения позиций бригады ВСУ
Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения позиций 3-й отдельной штурмовой бригады войск Украины. РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T15:42
2023-10-04T15:42
2023-10-04T15:47
специальная военная операция на украине
россия
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/04/1900468323_0:84:3138:1849_1920x0_80_0_0_281cb0b3cfc7f21c795b8aaeb61a735f.jpg
МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения позиций 3-й отдельной штурмовой бригады войск Украины. В ролике демонстрируются кадры с окопами и укреплениями украинских войск, снятые с беспилотного летательного аппарата. В частности, в ролике показаны взрывы на украинских позициях и ликвидированные боевики. В Минобороны уточнили, что кадры огневого поражения позиций бригады ВСУ были сняты в районе Андреевки. "Точными ударами артиллеристов Южной группировки войск уничтожен личный состав на опорных пунктах. Не спасают боевиков и укрытия. Контроль точности и результат работы артиллеристов осуществляют операторы БПЛА", - сказали в министерстве.
https://ria.ru/20231004/poteri-1900437615.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/04/1900468323_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_30f42006fd72defc9d508e4610e3e734.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Минобороны опубликовало кадры уничтожения позиций бригады ВСУ
Минобороны опубликовало кадры уничтожения позиций 3-й отдельной бригады ВСУ