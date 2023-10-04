https://ria.ru/20231004/mir-1900474385.html
Путин назвал создание многополярного мира неизбежным
Путин назвал создание многополярного мира неизбежным - РИА Новости, 04.10.2023
Путин назвал создание многополярного мира неизбежным
Создание многополярного мира - более честного и справедливого для большинства людей - неизбежно и исторически необходимо, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T16:00
2023-10-04T16:00
2023-10-04T16:18
владимир путин
россия
сочи
политика
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СОЧИ, 4 окт - РИА Новости. Создание многополярного мира - более честного и справедливого для большинства людей - неизбежно и исторически необходимо, заявил президент РФ Владимир Путин."Процесс построения именно многополярного миропорядка - более демократичного, более честного, справедливого для большинства человечества просто неизбежен, исторически необходим, Это в полной мере касается и создания прочных экономических основ такого миропорядка", - сказал Путин в ходе пленарной сессии в рамках международной олимпиады по финансовой безопасности.Мероприятие проходит на федеральной территории Сириус, граничащей с Сочи.
https://ria.ru/20230822/mnogopolyarnost-1891601350.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, сочи, политика
Владимир Путин, Россия, Сочи, Политика
Путин назвал создание многополярного мира неизбежным
Путин: создание многополярного мира неизбежно и необходимо
СОЧИ, 4 окт - РИА Новости. Создание многополярного мира - более честного и справедливого для большинства людей - неизбежно и исторически необходимо, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Процесс построения именно многополярного миропорядка - более демократичного, более честного, справедливого для большинства человечества просто неизбежен, исторически необходим, Это в полной мере касается и создания прочных экономических основ такого миропорядка", - сказал Путин в ходе пленарной сессии в рамках международной олимпиады по финансовой безопасности.
Мероприятие проходит на федеральной территории Сириус, граничащей с Сочи
.
Си Цзиньпин заявил, что Китай будет продвигать многополярность мира