https://ria.ru/20231004/mir-1900474385.html

Путин назвал создание многополярного мира неизбежным

Путин назвал создание многополярного мира неизбежным - РИА Новости, 04.10.2023

Путин назвал создание многополярного мира неизбежным

Создание многополярного мира - более честного и справедливого для большинства людей - неизбежно и исторически необходимо, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T16:00

2023-10-04T16:00

2023-10-04T16:18

владимир путин

россия

сочи

политика

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СОЧИ, 4 окт - РИА Новости. Создание многополярного мира - более честного и справедливого для большинства людей - неизбежно и исторически необходимо, заявил президент РФ Владимир Путин."Процесс построения именно многополярного миропорядка - более демократичного, более честного, справедливого для большинства человечества просто неизбежен, исторически необходим, Это в полной мере касается и создания прочных экономических основ такого миропорядка", - сказал Путин в ходе пленарной сессии в рамках международной олимпиады по финансовой безопасности.Мероприятие проходит на федеральной территории Сириус, граничащей с Сочи.

https://ria.ru/20230822/mnogopolyarnost-1891601350.html

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сочи

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, россия, сочи, политика