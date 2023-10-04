https://ria.ru/20231004/mamont-1900527142.html

В Нижегородской области восьмилетняя девочка обнаружила кости мамонта

В Нижегородской области восьмилетняя девочка обнаружила кости мамонта - РИА Новости, 04.10.2023

В Нижегородской области восьмилетняя девочка обнаружила кости мамонта

Восьмилетняя девочка обнаружила кости мамонта и древнего бизона во время рыбалки в Нижегородской области, сообщили на странице Нижегородского музея-заповедника... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T19:04

2023-10-04T19:04

2023-10-04T19:11

нижегородская область

наука

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/04/1900529275_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_9a21cabd224e1eafc70e1df9459af95b.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 окт - РИА Новости. Восьмилетняя девочка обнаружила кости мамонта и древнего бизона во время рыбалки в Нижегородской области, сообщили на странице Нижегородского музея-заповедника в соцсети "ВКонтакте".Марьям Мирсаитова рыбачила с папой на Оке в районе Новинок. Там на берегу она нашла необычные предметы. Фотографии странных находок отправили сотрудникам отдела природы Нижегородского музея-заповедника, которые отправились на место исследовать находки. "Необычные предметы оказались костями вымерших животных: останки шерстистого мамонта, шейный позвонок первобытного бизона и кость животного, которое еще предстоит определить", - рассказали в Нижегородском музее-заповеднике.Кости находились в отложениях, перемещенных с верхней части склона оползнем, и были вымыты рекой. "Сейчас специалисты составляют описание находок, далее предстоит обработка полученного материала. Это еще одно доказательство существования мамонтовой фауны на территории Нижегородской области", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20230227/marka-1854528663.html

нижегородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

нижегородская область