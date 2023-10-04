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В Нижегородской области восьмилетняя девочка обнаружила кости мамонта - РИА Новости, 04.10.2023
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Наука
 
19:04 04.10.2023 (обновлено: 19:11 04.10.2023)
https://ria.ru/20231004/mamont-1900527142.html
В Нижегородской области восьмилетняя девочка обнаружила кости мамонта
В Нижегородской области восьмилетняя девочка обнаружила кости мамонта - РИА Новости, 04.10.2023
В Нижегородской области восьмилетняя девочка обнаружила кости мамонта
Восьмилетняя девочка обнаружила кости мамонта и древнего бизона во время рыбалки в Нижегородской области, сообщили на странице Нижегородского музея-заповедника... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T19:04
2023-10-04T19:11
нижегородская область
наука
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 окт - РИА Новости. Восьмилетняя девочка обнаружила кости мамонта и древнего бизона во время рыбалки в Нижегородской области, сообщили на странице Нижегородского музея-заповедника в соцсети "ВКонтакте".Марьям Мирсаитова рыбачила с папой на Оке в районе Новинок. Там на берегу она нашла необычные предметы. Фотографии странных находок отправили сотрудникам отдела природы Нижегородского музея-заповедника, которые отправились на место исследовать находки. "Необычные предметы оказались костями вымерших животных: останки шерстистого мамонта, шейный позвонок первобытного бизона и кость животного, которое еще предстоит определить", - рассказали в Нижегородском музее-заповеднике.Кости находились в отложениях, перемещенных с верхней части склона оползнем, и были вымыты рекой. "Сейчас специалисты составляют описание находок, далее предстоит обработка полученного материала. Это еще одно доказательство существования мамонтовой фауны на территории Нижегородской области", - подчеркивается в сообщении.
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нижегородская область
Нижегородская область, Наука
В Нижегородской области восьмилетняя девочка обнаружила кости мамонта

В Нижегородской области восьмилетняя девочка обнаружила кости мамонта на рыбалке

© Фото : Нижегородский музей-заповедник/ВКонтактеКость мамонта, найденная в Нижегородской области
Кость мамонта, найденная в Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© Фото : Нижегородский музей-заповедник/ВКонтакте
Кость мамонта, найденная в Нижегородской области
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 окт - РИА Новости. Восьмилетняя девочка обнаружила кости мамонта и древнего бизона во время рыбалки в Нижегородской области, сообщили на странице Нижегородского музея-заповедника в соцсети "ВКонтакте".
Марьям Мирсаитова рыбачила с папой на Оке в районе Новинок. Там на берегу она нашла необычные предметы. Фотографии странных находок отправили сотрудникам отдела природы Нижегородского музея-заповедника, которые отправились на место исследовать находки.
«
"Необычные предметы оказались костями вымерших животных: останки шерстистого мамонта, шейный позвонок первобытного бизона и кость животного, которое еще предстоит определить", - рассказали в Нижегородском музее-заповеднике.
Кости находились в отложениях, перемещенных с верхней части склона оползнем, и были вымыты рекой. "Сейчас специалисты составляют описание находок, далее предстоит обработка полученного материала. Это еще одно доказательство существования мамонтовой фауны на территории Нижегородской области", - подчеркивается в сообщении.
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