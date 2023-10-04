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Марочко сообщил о планах ВСУ выстроить линию обороны вокруг Купянска - РИА Новости, 04.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:46 04.10.2023
https://ria.ru/20231004/kupyansk-1900326588.html
Марочко сообщил о планах ВСУ выстроить линию обороны вокруг Купянска
Марочко сообщил о планах ВСУ выстроить линию обороны вокруг Купянска - РИА Новости, 04.10.2023
Марочко сообщил о планах ВСУ выстроить линию обороны вокруг Купянска
ВСУ планомерно переходят к обороне вокруг Купянска, пытаясь создать сплошную защитную линию, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T07:46
2023-10-04T07:46
специальная военная операция на украине
россия
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
в мире
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ЛУГАНСК, 4 окт - РИА Новости. ВСУ планомерно переходят к обороне вокруг Купянска, пытаясь создать сплошную защитную линию, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка и Подолы отмечено ведение противником инженерных работ по возведению новых и усовершенствованию уже возведенных фортификационных сооружений. Между опорными пунктами и укрепрайонами отмечена также новая система траншей, которая, по замыслу, вероятнее всего, должна превратиться в одну сплошную линию обороны Купянска", - сообщил Марочко агентству. Он сделал вывод, что, судя по действиям ВСУ на данном участке местности, они планомерно переходят к оборонительной тактике и позиционному ведению боевых действий. Во вторник в Минобороны России сообщили, что группировка ВС РФ "Запад" за сутки на купянском направлении уничтожила до 60 военнослужащих противника и три единицы техники. Кроме того, в районе города Купянска уничтожен склад вооружения 41-й механизированной бригады ВСУ.
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россия, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, В мире
Марочко сообщил о планах ВСУ выстроить линию обороны вокруг Купянска

Марочко: ВСУ пытаются создать вокруг Купянска сплошную линию обороны

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие на бронеавтомобиле
Украинские военнослужащие на бронеавтомобиле - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие на бронеавтомобиле. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 4 окт - РИА Новости. ВСУ планомерно переходят к обороне вокруг Купянска, пытаясь создать сплошную защитную линию, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«
"В районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка и Подолы отмечено ведение противником инженерных работ по возведению новых и усовершенствованию уже возведенных фортификационных сооружений. Между опорными пунктами и укрепрайонами отмечена также новая система траншей, которая, по замыслу, вероятнее всего, должна превратиться в одну сплошную линию обороны Купянска", - сообщил Марочко агентству.
Он сделал вывод, что, судя по действиям ВСУ на данном участке местности, они планомерно переходят к оборонительной тактике и позиционному ведению боевых действий.
Во вторник в Минобороны России сообщили, что группировка ВС РФ "Запад" за сутки на купянском направлении уничтожила до 60 военнослужащих противника и три единицы техники. Кроме того, в районе города Купянска уничтожен склад вооружения 41-й механизированной бригады ВСУ.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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