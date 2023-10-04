Рейтинг@Mail.ru
Спецоперация, 4 октября: ВКС пресекли попытку ВСУ высадиться в Крыму - РИА Новости, 04.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:35 04.10.2023 (обновлено: 19:37 04.10.2023)
https://ria.ru/20231004/krym-1900528710.html
Спецоперация, 4 октября: ВКС пресекли попытку ВСУ высадиться в Крыму
Спецоперация, 4 октября: ВКС пресекли попытку ВСУ высадиться в Крыму - РИА Новости, 04.10.2023
Спецоперация, 4 октября: ВКС пресекли попытку ВСУ высадиться в Крыму
О попытке ВСУ высадиться в Крыму, ходе спецоперации и перспективах западной помощи Киеву — в материале РИА Новости. РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T19:35
2023-10-04T19:37
специальная военная операция на украине
россия
украина
сша
александр богомаз
джон кирби
кевин маккарти
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/03/1900121660_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_6ac971df1a892fd1629efadf20e9b9b3.jpg
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. О попытке ВСУ высадиться в Крыму, ходе спецоперации и перспективах западной помощи Киеву — в материале РИА Новости.Атаки на российские регионыКак сообщили в Минобороны, сегодня в северо-западной части акватории Черного моря самолеты ВКС России пресекли попытку проникновения в Крым десантной группы ВСУ, следовавшей к мысу Тарханкут на быстроходном военном катере и трех гидроциклах.Позже в ФСБ уточнили, что это была попытка проникновения диверсионно-разведывательной группы украинской военной разведки, одного диверсанта взяли в плен. Он заявил, что группа должна была снять фото и видео на фоне украинского флага, продемонстрировать "заход" на полуостров Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. По его словам, группа состояла из 16 человек, на полуостров выдвинулась из населенного пункта Вилково (Одесская область) на Дунае. Киев продолжил атаковать территорию России с применением дронов. Как сообщили в военном ведомстве, с начала суток дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 31 украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской, Брянской и Курской областями.По словам глав регионов, пострадавших и разрушений от БПЛА нет. В ночь на 4 октября, как отметил губернатор Брянской области Александр Богомаз, ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами от РСЗО Севский, Погарский, Климовский, Трубчевский районы региона. В результате вчерашних обстрелов брянского поселка Климово пострадали более 50 домов и хозпостроек. Ход спецоперацииПо данным Минобороны, российские истребители сбили украинский МиГ-29 в районе Солдатского в Днепропетровской области. Средства ПВО перехватили две противокорабельные ракеты "Нептун", управляемую американскую авиабомбу JDAM и семь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Град".Вооруженные силы отразили за сутки четыре атаки ВСУ в районах Андреевки, Водяного и Невельского на Донецком направлении, потери противника составили до 165 человек убитыми и ранеными. В Часов Яре артиллерия Южной группировки российских войск поразила украинский пункт управления и связи. В районе Константиновки в ДНР российская авиация высокоточным ударом уничтожила склад боеприпасов 24-й бригады ВСУ, соответствующее видео опубликовало Минобороны. Кроме того, ВСУ потеряли до 185 человек убитыми и ранеными на Южнодонецком направлении — в результате неудачной атаки на российские позиции в районе Приютного и удара по украинским силам у Новомихайловки.На Купянском направлении ВС России уничтожили до 30 украинских военных и склады двух бригад ВСУ в районе Купянска и Липцов. На Краснолиманском направлении российские войска отразили две атаки в районе Ямполовки и Серебрянского лесничества, потери ВСУ составили до 50 человек. В общей сложности за сутки на всех направлениях украинская армия потеряли порядка 495 военнослужащих убитыми и ранеными и 31 единицу техники, не считая беспилотники и ракеты.Поддержка Киева со стороны ЗападаНесмотря на ежедневные потери, западные партнеры продолжают настаивать на продолжении контрнаступления ВСУ. В частности, в США считают, что у Киева осталось от шести до восьми недель на попытки атаковать до ухудшения погодных условий. Как заявил представитель Белого дома Джон Кирби, в этой ситуации "погода не является другом". При этом в США продолжаются споры о поддержке Киева. Палата представителей конгресса впервые в истории отправила в отставку своего спикера — республиканца Кевина Маккарти, который якобы согласовал с президентом США Джо Байденом "секретную сделку" о финансировании Украины. Согласно опросу Чикагского совета по глобальным вопросам, почти половина американцев (49 процентов) считают, что США должны подталкивать Украину к переговорам, в то время 47 процентов — что нужно помогать Киеву столько, сколько потребуется. В то же время, правительство Украины уже с ноября может столкнуться с проблемой выплаты зарплат госслужащим в случае задержек финансирования со стороны США, пишет WSJ со ссылкой на украинских чиновников. По данным Politico, ЕС готовится начать официальные переговоры с Украиной по вступлению в блок, в Евросоюзе хотят объявить об этом к декабрю, а Норвегия в следующем году увеличит оборонные расходы на двадцать процентов, в том числе на военную помощь Киеву, заявил министр финансов королевства. В свою очередь, министр обороны ФРГ Борис Писториус негативно отреагировал на вопрос о возможности дипломатического урегулирования украинского кризиса, прозвучавший на встрече министра с гражданами.
https://ria.ru/20231004/diversanty-1900456095.html
https://ria.ru/20231004/svet-1900483060.html
https://ria.ru/20231004/plen-1900359445.html
https://ria.ru/20231004/svo-1900211723.html
https://ria.ru/20231004/ukraina-1900510785.html
https://ria.ru/20231003/ukraina-1900073964.html
россия
украина
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/03/1900121660_3:0:2734:2048_1920x0_80_0_0_18369c16d685b11affe1cf19d9f1b985.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, сша, александр богомаз, джон кирби, кевин маккарти, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, фсб, миг-29, киев
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, Александр Богомаз, Джон Кирби, Кевин Маккарти, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, ФСБ, МиГ-29, Киев
Спецоперация, 4 октября: ВКС пресекли попытку ВСУ высадиться в Крыму

МО: ВКС пресекли попытку ВСУ высадить десант в Крыму

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. О попытке ВСУ высадиться в Крыму, ходе спецоперации и перспективах западной помощи Киеву — в материале РИА Новости.

Атаки на российские регионы

Как сообщили в Минобороны, сегодня в северо-западной части акватории Черного моря самолеты ВКС России пресекли попытку проникновения в Крым десантной группы ВСУ, следовавшей к мысу Тарханкут на быстроходном военном катере и трех гидроциклах.
Позже в ФСБ уточнили, что это была попытка проникновения диверсионно-разведывательной группы украинской военной разведки, одного диверсанта взяли в плен. Он заявил, что группа должна была снять фото и видео на фоне украинского флага, продемонстрировать "заход" на полуостров Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. По его словам, группа состояла из 16 человек, на полуостров выдвинулась из населенного пункта Вилково (Одесская область) на Дунае.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
Аксенов прокомментировал задержание украинских диверсантов в Крыму
Вчера, 15:09
Киев продолжил атаковать территорию России с применением дронов. Как сообщили в военном ведомстве, с начала суток дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 31 украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской, Брянской и Курской областями.
По словам глав регионов, пострадавших и разрушений от БПЛА нет. В ночь на 4 октября, как отметил губернатор Брянской области Александр Богомаз, ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами от РСЗО Севский, Погарский, Климовский, Трубчевский районы региона. В результате вчерашних обстрелов брянского поселка Климово пострадали более 50 домов и хозпостроек.
Последствия обстрела Курской области со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
Три села в Курской области остались без света после обстрела
Вчера, 16:31

Ход спецоперации

По данным Минобороны, российские истребители сбили украинский МиГ-29 в районе Солдатского в Днепропетровской области. Средства ПВО перехватили две противокорабельные ракеты "Нептун", управляемую американскую авиабомбу JDAM и семь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Град".
Вооруженные силы отразили за сутки четыре атаки ВСУ в районах Андреевки, Водяного и Невельского на Донецком направлении, потери противника составили до 165 человек убитыми и ранеными. В Часов Яре артиллерия Южной группировки российских войск поразила украинский пункт управления и связи. В районе Константиновки в ДНР российская авиация высокоточным ударом уничтожила склад боеприпасов 24-й бригады ВСУ, соответствующее видео опубликовало Минобороны.
Возвращение российских военнослужащих, находившихся в украинском плену. Кадр видео
Около 500 российских военных находятся в плену на Украине, сообщил Пушилин
Вчера, 11:12
Кроме того, ВСУ потеряли до 185 человек убитыми и ранеными на Южнодонецком направлении — в результате неудачной атаки на российские позиции в районе Приютного и удара по украинским силам у Новомихайловки.
На Купянском направлении ВС России уничтожили до 30 украинских военных и склады двух бригад ВСУ в районе Купянска и Липцов. На Краснолиманском направлении российские войска отразили две атаки в районе Ямполовки и Серебрянского лесничества, потери ВСУ составили до 50 человек.
В общей сложности за сутки на всех направлениях украинская армия потеряли порядка 495 военнослужащих убитыми и ранеными и 31 единицу техники, не считая беспилотники и ракеты.
Украинские военнослужащие эвакуируют раненого солдата на передовой в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
"Справиться с этим будет сложно". Киев нашел альтернативу "контрнаступу"
Вчера, 08:00

Поддержка Киева со стороны Запада

Несмотря на ежедневные потери, западные партнеры продолжают настаивать на продолжении контрнаступления ВСУ. В частности, в США считают, что у Киева осталось от шести до восьми недель на попытки атаковать до ухудшения погодных условий. Как заявил представитель Белого дома Джон Кирби, в этой ситуации "погода не является другом".
При этом в США продолжаются споры о поддержке Киева. Палата представителей конгресса впервые в истории отправила в отставку своего спикера — республиканца Кевина Маккарти, который якобы согласовал с президентом США Джо Байденом "секретную сделку" о финансировании Украины.
Арест протестующих против помощи Украине - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
В Капитолии арестовали более десяти протестующих против помощи Украине
Вчера, 18:05
Согласно опросу Чикагского совета по глобальным вопросам, почти половина американцев (49 процентов) считают, что США должны подталкивать Украину к переговорам, в то время 47 процентов — что нужно помогать Киеву столько, сколько потребуется. В то же время, правительство Украины уже с ноября может столкнуться с проблемой выплаты зарплат госслужащим в случае задержек финансирования со стороны США, пишет WSJ со ссылкой на украинских чиновников.
По данным Politico, ЕС готовится начать официальные переговоры с Украиной по вступлению в блок, в Евросоюзе хотят объявить об этом к декабрю, а Норвегия в следующем году увеличит оборонные расходы на двадцать процентов, в том числе на военную помощь Киеву, заявил министр финансов королевства.
В свою очередь, министр обороны ФРГ Борис Писториус негативно отреагировал на вопрос о возможности дипломатического урегулирования украинского кризиса, прозвучавший на встрече министра с гражданами.
Флаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Боюсселе - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
Европейцы напели Киеву романсы про финансы, но денег не дали
3 октября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСШААлександр БогомазДжон КирбиКевин МаккартиВооруженные силы УкраиныВоздушно-космические силы РоссииФСБМиГ-29Киев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала