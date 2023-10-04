https://ria.ru/20231004/krym-1900528710.html

Спецоперация, 4 октября: ВКС пресекли попытку ВСУ высадиться в Крыму

Спецоперация, 4 октября: ВКС пресекли попытку ВСУ высадиться в Крыму - РИА Новости, 04.10.2023

Спецоперация, 4 октября: ВКС пресекли попытку ВСУ высадиться в Крыму

О попытке ВСУ высадиться в Крыму, ходе спецоперации и перспективах западной помощи Киеву — в материале РИА Новости. РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T19:35

2023-10-04T19:35

2023-10-04T19:37

специальная военная операция на украине

россия

украина

сша

александр богомаз

джон кирби

кевин маккарти

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. О попытке ВСУ высадиться в Крыму, ходе спецоперации и перспективах западной помощи Киеву — в материале РИА Новости.Атаки на российские регионыКак сообщили в Минобороны, сегодня в северо-западной части акватории Черного моря самолеты ВКС России пресекли попытку проникновения в Крым десантной группы ВСУ, следовавшей к мысу Тарханкут на быстроходном военном катере и трех гидроциклах.Позже в ФСБ уточнили, что это была попытка проникновения диверсионно-разведывательной группы украинской военной разведки, одного диверсанта взяли в плен. Он заявил, что группа должна была снять фото и видео на фоне украинского флага, продемонстрировать "заход" на полуостров Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. По его словам, группа состояла из 16 человек, на полуостров выдвинулась из населенного пункта Вилково (Одесская область) на Дунае. Киев продолжил атаковать территорию России с применением дронов. Как сообщили в военном ведомстве, с начала суток дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 31 украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской, Брянской и Курской областями.По словам глав регионов, пострадавших и разрушений от БПЛА нет. В ночь на 4 октября, как отметил губернатор Брянской области Александр Богомаз, ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами от РСЗО Севский, Погарский, Климовский, Трубчевский районы региона. В результате вчерашних обстрелов брянского поселка Климово пострадали более 50 домов и хозпостроек. Ход спецоперацииПо данным Минобороны, российские истребители сбили украинский МиГ-29 в районе Солдатского в Днепропетровской области. Средства ПВО перехватили две противокорабельные ракеты "Нептун", управляемую американскую авиабомбу JDAM и семь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Град".Вооруженные силы отразили за сутки четыре атаки ВСУ в районах Андреевки, Водяного и Невельского на Донецком направлении, потери противника составили до 165 человек убитыми и ранеными. В Часов Яре артиллерия Южной группировки российских войск поразила украинский пункт управления и связи. В районе Константиновки в ДНР российская авиация высокоточным ударом уничтожила склад боеприпасов 24-й бригады ВСУ, соответствующее видео опубликовало Минобороны. Кроме того, ВСУ потеряли до 185 человек убитыми и ранеными на Южнодонецком направлении — в результате неудачной атаки на российские позиции в районе Приютного и удара по украинским силам у Новомихайловки.На Купянском направлении ВС России уничтожили до 30 украинских военных и склады двух бригад ВСУ в районе Купянска и Липцов. На Краснолиманском направлении российские войска отразили две атаки в районе Ямполовки и Серебрянского лесничества, потери ВСУ составили до 50 человек. В общей сложности за сутки на всех направлениях украинская армия потеряли порядка 495 военнослужащих убитыми и ранеными и 31 единицу техники, не считая беспилотники и ракеты.Поддержка Киева со стороны ЗападаНесмотря на ежедневные потери, западные партнеры продолжают настаивать на продолжении контрнаступления ВСУ. В частности, в США считают, что у Киева осталось от шести до восьми недель на попытки атаковать до ухудшения погодных условий. Как заявил представитель Белого дома Джон Кирби, в этой ситуации "погода не является другом". При этом в США продолжаются споры о поддержке Киева. Палата представителей конгресса впервые в истории отправила в отставку своего спикера — республиканца Кевина Маккарти, который якобы согласовал с президентом США Джо Байденом "секретную сделку" о финансировании Украины. Согласно опросу Чикагского совета по глобальным вопросам, почти половина американцев (49 процентов) считают, что США должны подталкивать Украину к переговорам, в то время 47 процентов — что нужно помогать Киеву столько, сколько потребуется. В то же время, правительство Украины уже с ноября может столкнуться с проблемой выплаты зарплат госслужащим в случае задержек финансирования со стороны США, пишет WSJ со ссылкой на украинских чиновников. По данным Politico, ЕС готовится начать официальные переговоры с Украиной по вступлению в блок, в Евросоюзе хотят объявить об этом к декабрю, а Норвегия в следующем году увеличит оборонные расходы на двадцать процентов, в том числе на военную помощь Киеву, заявил министр финансов королевства. В свою очередь, министр обороны ФРГ Борис Писториус негативно отреагировал на вопрос о возможности дипломатического урегулирования украинского кризиса, прозвучавший на встрече министра с гражданами.

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https://ria.ru/20231004/plen-1900359445.html

https://ria.ru/20231004/svo-1900211723.html

https://ria.ru/20231004/ukraina-1900510785.html

https://ria.ru/20231003/ukraina-1900073964.html

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