https://ria.ru/20231004/krym-1900353669.html
В Крыму назвали попытку высадки украинского десанта комариной вылазкой
В Крыму назвали попытку высадки украинского десанта комариной вылазкой - РИА Новости, 04.10.2023
В Крыму назвали попытку высадки украинского десанта комариной вылазкой
Заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус назвал попытку высадки украинского десанта РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T10:43
2023-10-04T10:43
2023-10-04T10:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости. Заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус назвал попытку высадки украинского десанта на побережье Крыма комариной вылазкой. Самолеты ВКС РФ пресекли в северо-западной части акватории Черного моря очередную попытку ВСУ высадить десант у мыса Тарханкут в Крыму с трех гидроциклов и одного быстроходного катера, сообщало Минобороны. "Эти бессмысленные попытки не увенчаются никаким успехом. Поставки оружия, разведданных и затраты Западом больших средств на эскалацию конфликта на Украине вынуждают украинские войска делать хоть что-то. Ввиду несостоявшегося контрнаступления, они пытаются комариными вылазками что-то показать для своих кураторов с Запада", - сказал Шонус РИА Новости.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В Крыму назвали попытку высадки украинского десанта комариной вылазкой
Шонус назвал попытку высадки украинского десанта комариной вылазкой