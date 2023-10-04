https://ria.ru/20231004/krym-1900348797.html
Аксенов сообщил об отставке министра топлива и энергетики Крыма
Аксенов сообщил об отставке министра топлива и энергетики Крыма - РИА Новости, 04.10.2023
Аксенов сообщил об отставке министра топлива и энергетики Крыма
Министр топлива и энергетики Крыма Игорь Коринь ушел в отставку, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T10:18
2023-10-04T10:18
2023-10-04T10:19
республика крым
ялта
сергей аксенов (политик)
крымэнерго
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости. Министр топлива и энергетики Крыма Игорь Коринь ушел в отставку, сообщил глава республики Сергей Аксенов. "Министр топлива и энергетики Республики Крым Игорь Владимирович Коринь написал заявление об увольнении по собственному желанию", - написал Аксенов в своем Telegram-канале. Корень возглавил министерство в августе 2021 года, ранее он работал гендиректором ГУП "Крымэнерго". Ранее Аксенов сообщил о масштабных отставках в компании "Крымэнерго", заведено уголовное дело, в компании, по его словам, были налажены схемы по получению взяток с населения за подключение к энергосетям, мошеннические схемы также касались поставок оборудования и работы приборов учета. Потери в сетях компании вдвое превышали нормативные показатели. Накануне Аксенов проинспектировал Ялту и подверг критике минтоплива региона за слабый контроль в отношении догазификации домохозяйств региона. Он сообщил, что планы догазификации этого года под угрозой срыва.
https://ria.ru/20230928/yakutiya-1899085618.html
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республика крым, ялта, сергей аксенов (политик), крымэнерго, россия
Республика Крым, Ялта, Сергей Аксенов (политик), Крымэнерго, Россия
Аксенов сообщил об отставке министра топлива и энергетики Крыма
Аксенов: министр топлива и энергетики Крыма Коринь ушел в отставку