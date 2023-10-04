https://ria.ru/20231004/kot-1900544314.html

В Ярославле вскрыли теплотрассу, чтобы спасти кота

В Ярославле вскрыли теплотрассу, чтобы спасти кота - РИА Новости, 04.10.2023

В Ярославле вскрыли теплотрассу, чтобы спасти кота

В Ярославле пожарные вскрыли теплотрассу, чтобы спасти кота, который провел под землей восемь дней, сообщило региональное управление МЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T20:27

2023-10-04T20:27

2023-10-04T21:34

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ЯРОСЛАВЛЬ, 4 окт — РИА Новости. В Ярославле пожарные вскрыли теплотрассу, чтобы спасти кота, который провел под землей восемь дней, сообщило региональное управление МЧС в Telegram-канале.К спасателям обратилась местная жительница Ксения, у которой пропал питомец по кличке Васька. По ее словам, он забежал в подъездный подвал и исчез. Хозяева, пытаясь вернуть кота, сторожили его часами, выманивали вкусной едой, но все безуспешно."Оказавшись в незнакомой среде, хвостатый в диком страхе и стрессе забрел по трубам теплотрассы под землю. Без еды и воды он провел в подземелье восемь дней, и хозяева, отчаявшись помочь ему самостоятельно, обратились за помощью к спасателям", — говорится в публикации.Сотрудники специализированной пожарно-спасательной части выехали на поиски кота. Вместе с работниками, обслуживающими тепловые сети, они вырыли двухметровую яму, чтобы вскрыть теплотрассу и достать кота. Осмотр "подземелья" результатов не дал: Васьки нигде не было видно. Пожарные ждали его с трех точек: из подвала дома, из люка во дворе и в яме. Наконец кот показался, но от испуга снова забился под трубы, на "кис-кис" не реагировал, но все обрадовались тому, что он был жив."Как достать кота, который спрятался в 15 метрах от места раскопок? Чтобы выкурить хвостатого, специалисты вырыли еще одну яму, перекрыли все выходы и <…> пустили воду из пожарного рукава", — рассказали в МЧС.Не прошло и минуты, как питомец выскочил из подземного укрытия, в этот момент его поймал пожарный.

https://ria.ru/20231003/lebed-1900121939.html

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ярославль, ярославская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)