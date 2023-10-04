https://ria.ru/20231004/kongress-1900314496.html
СМИ: палата представителей США ушла на недельный перерыв
СМИ: палата представителей США ушла на недельный перерыв - РИА Новости, 04.10.2023
СМИ: палата представителей США ушла на недельный перерыв
Палата представителей США после решения об отставке с поста спикера Кевина Маккарти ушла на недельный перерыв, выборы нового спикера могут состояться в... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T02:40
2023-10-04T02:40
2023-10-04T02:40
сша
северная каролина
киев
кевин маккарти
в мире
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ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. Палата представителей США после решения об отставке с поста спикера Кевина Маккарти ушла на недельный перерыв, выборы нового спикера могут состояться в следующую среду, сообщает газета Washington Post."Палата представителей закончила работу на этой неделе. Законодатели вернутся во вторник, у республиканцев будет форум (о новых кандидатах - ред.), ожидается, что выборы нового спикера пройдут в среду", - сообщает газета со ссылкой на республиканцев, присутствовавших на обсуждении вопроса.Временным спикером палаты стал представитель штата Северная Каролина Патрик Макгенри. Маккарти же отправили в отставку по результатам голосования, это случилось впервые в истории США. Он заявил, что не намерен претендовать на этот пост на новых выборах. Как отмечают американские СМИ, нет явных фаворитов на должность. Самого Маккарти утвердили на посту с 15 раза, на это потребовалось несколько дней.Недельный перерыв в работе палаты представителей произойдет на фоне неопределенности с финансированием правительства США по истечении принятого временного бюджета, то есть вскоре над страной вновь нависнет угроза остановки деятельности федеральных властей. Также нет решений о дальнейшей помощи Киеву.
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сша, северная каролина, киев, кевин маккарти, в мире
США, Северная Каролина, Киев, Кевин Маккарти, В мире
СМИ: палата представителей США ушла на недельный перерыв
WP: палата представителей США после отставки Маккарти ушла на недельный перерыв