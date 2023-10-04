https://ria.ru/20231004/kongress-1900314496.html

СМИ: палата представителей США ушла на недельный перерыв

СМИ: палата представителей США ушла на недельный перерыв - РИА Новости, 04.10.2023

СМИ: палата представителей США ушла на недельный перерыв

Палата представителей США после решения об отставке с поста спикера Кевина Маккарти ушла на недельный перерыв, выборы нового спикера могут состояться в... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T02:40

2023-10-04T02:40

2023-10-04T02:40

сша

северная каролина

киев

кевин маккарти

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156256/17/1562561787_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_52bb4a9b86c25a936dd8794219956240.jpg

ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. Палата представителей США после решения об отставке с поста спикера Кевина Маккарти ушла на недельный перерыв, выборы нового спикера могут состояться в следующую среду, сообщает газета Washington Post."Палата представителей закончила работу на этой неделе. Законодатели вернутся во вторник, у республиканцев будет форум (о новых кандидатах - ред.), ожидается, что выборы нового спикера пройдут в среду", - сообщает газета со ссылкой на республиканцев, присутствовавших на обсуждении вопроса.Временным спикером палаты стал представитель штата Северная Каролина Патрик Макгенри. Маккарти же отправили в отставку по результатам голосования, это случилось впервые в истории США. Он заявил, что не намерен претендовать на этот пост на новых выборах. Как отмечают американские СМИ, нет явных фаворитов на должность. Самого Маккарти утвердили на посту с 15 раза, на это потребовалось несколько дней.Недельный перерыв в работе палаты представителей произойдет на фоне неопределенности с финансированием правительства США по истечении принятого временного бюджета, то есть вскоре над страной вновь нависнет угроза остановки деятельности федеральных властей. Также нет решений о дальнейшей помощи Киеву.

https://ria.ru/20231004/makkarti-1900314074.html

сша

северная каролина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, северная каролина, киев, кевин маккарти, в мире