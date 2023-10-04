https://ria.ru/20231004/kolumbiya-1900314252.html

Правительство Колумбии извинилось за внесудебные казни

Правительство Колумбии извинилось за внесудебные казни - РИА Новости, 04.10.2023

Правительство Колумбии извинилось за внесудебные казни

Правительство Колумбии принесло извинения семьям людей, которые были убиты военнослужащими страны в период с 2004 по 2008 год и выданы за погибших в... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T02:38

2023-10-04T02:38

2023-10-04T02:38

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БОГОТА, 4 окт - РИА Новости. Правительство Колумбии принесло извинения семьям людей, которые были убиты военнослужащими страны в период с 2004 по 2008 год и выданы за погибших в перестрелках боевиков. "Мы собрались в Боготе, чтобы просить прощения от имени государства, министерства обороны и армии, не только исполняя решение колумбийского правосудия, но и потому, что это отвечает нашим демократическим убеждениям, нашей приверженности истине, справедливости, возмещению ущерба и гарантиям неповторения. Мы приносим извинения за эти преступления, которые позорят нас перед всем миром, и мы признаем ответственность государства за их совершение", - заявил министр обороны Иван Веласкес. По данным Специального колумбийского суда по вопросам мира (JEP), по меньшей мере 6402 человека стали жертвами внесудебных казней со стороны военных в период с 2002 по 2008 год. В декабре 2021 года 21 солдат колумбийской армии и одно гражданское лицо признали свою ответственность в 247 убийствах гражданских лиц, которых выдали за ликвидированных членов группировок, чтобы получить повышение по службе.

https://ria.ru/20230923/terakt-1898157882.html

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колумбия, богота, в мире