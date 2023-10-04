https://ria.ru/20231004/kodeks-1900410924.html

Молдавская оппозиция назвала попытку изменить избирательный кодекс жалкой

Молдавская оппозиция назвала попытку изменить избирательный кодекс жалкой - РИА Новости, 04.10.2023

Молдавская оппозиция назвала попытку изменить избирательный кодекс жалкой

Вице-председатель запрещенной в Молдавии оппозиционной партии "Шор" Марина Таубер заявила, что попытки властей изменить Избирательный кодекс за два дня до... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T13:00

2023-10-04T13:00

2023-10-04T13:00

молдавия

в мире

марина таубер

майя санду

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КИШИНЕВ, 4 окт - РИА Новости. Вице-председатель запрещенной в Молдавии оппозиционной партии "Шор" Марина Таубер заявила, что попытки властей изменить Избирательный кодекс за два дня до начала выборной кампании выглядят "жалко и убого", а заседание парламента, который одобрил поправки в первом чтении, войдут в историю республики. Ранее в среду парламент Молдавии принял в первом чтении изменения в Избирательный кодекс о запрете участвовать в выборах представителям партии "Шор". После обеда депутаты намерены рассмотреть эти поправки во втором чтении. Оппозиционеры из Блока коммунистов и социалистов покинули зал заседаний парламента в знак несогласия с намерением правящей партии "Действие и солидарность" изменить Избирательный кодекс Молдавии. Депутаты из партии "Шор" заседания бойкотируют. "Попытки изменить правила предвыборной кампании на стадии за два дня до начала избирательной кампании выглядят жалко и убого, а политики, получающие приказы <…> забывают, что право избирать и быть избранными, заложены в нашей Конституции", - написала Таубер на своей странице в соцсети. По словам политика, у президента Молдавии "Майи Санду и ее приближенных" после последнего решения КС "началась истерика", уточнив, что "нынешнее правительство вовсе не проевропейское". При этом Таубер написала, что будет наблюдать за заседанием парламента, уточнив, что сегодняшний день войдет в историю. Конституционный суд Молдавии 19 июня постановил признать оппозиционную партию "Шор" неконституционной. Парламент внес поправку в избирательный кодекс, которая лишает членов запрещенных партий права участвовать в выборах на протяжении нескольких лет. Конституционный суд на прошлой неделе приостановил действие этой поправки, а во вторник признал запрет парламента незаконным. В среду комиссия по чрезвычайным ситуациям установила критерии индивидуального запрета на участие в выборах. В Молдавии оппозиция больше года проводит акции протеста из-за высоких тарифов на газ и электричество. Самые массовые митинги проходили при поддержке партии "Шор". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе. Также они критикуют руководство страны за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.

https://ria.ru/20231004/doverie-1900401304.html

https://ria.ru/20231002/moldaviya-1899938829.html

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молдавия, в мире, марина таубер, майя санду