https://ria.ru/20231004/knr-1900355735.html

На юго-востоке КНР погибли шесть человек в ДТП с участием свадебной машины

На юго-востоке КНР погибли шесть человек в ДТП с участием свадебной машины - РИА Новости, 04.10.2023

На юго-востоке КНР погибли шесть человек в ДТП с участием свадебной машины

Шесть человек погибли в результате аварии с участием свадебной машины на юго-востоке Китая, следует из опубликованных в среду данных Бюро общественной... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T10:55

2023-10-04T10:55

2023-10-04T10:56

в мире

китай

хунань

дтп

происшествия

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Шесть человек погибли в результате аварии с участием свадебной машины на юго-востоке Китая, следует из опубликованных в среду данных Бюро общественной безопасности города Линьсян. Трагедия произошла около 10 утра (5:00 - мск) во вторник в городе Линьсян юго-восточной провинции Хунань. Семиместный свадебный внедорожник выехал на встречную полосу движения и столкнулся с грузовиком. Два человека скончались на месте аварии, еще четыре умерли в больнице. Полиция приступила к расследованию причин автокатастрофы. По предварительным данным, в свадебной машине ехали молодожены и подружки невесты.

https://ria.ru/20200708/1574035470.html

китай

хунань

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в мире, китай, хунань, дтп, происшествия