https://ria.ru/20231004/kiev-1900498182.html

Сторонники раскольнической ПЦУ захватили Покровский храм в Киевской области

Сторонники раскольнической ПЦУ захватили Покровский храм в Киевской области - РИА Новости, 04.10.2023

Сторонники раскольнической ПЦУ захватили Покровский храм в Киевской области

Сторонники раскольнической структуры "Православная церковь Украины" (ПЦУ) захватили Покровский храм Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Забуянье... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T17:11

2023-10-04T17:11

2023-10-04T17:12

религия

киевская область

украина

владимир зеленский

православная церковь украины (пцу)

ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Сторонники раскольнической структуры "Православная церковь Украины" (ПЦУ) захватили Покровский храм Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Забуянье Киевской области, сообщается в среду на сайте Союза православных журналистов (СПЖ). "Рейдеры срезали замки на дверях храма УПЦ в селе Забуянье, не дожидаясь перерегистрации прихода", - сообщается на сайте. По данным СПЖ, в ночь с 3 на 4 октября активисты ПЦУ при поддержке людей, одетых в военную форму, захватили Покровский храм УПЦ. Церковная община узнала о захвате около шести часов утра: прохожие увидели возле храма скопление машин и сообщили об этом настоятелю. На место происшествия сразу прибыли сотрудники полиции. На Украине поставлена задача полностью запретить каноническую УПЦ, соответствующий законопроект по поручению президента страны Владимира Зеленского подготовлен правительством и внесен в парламент. Власти поощряют рейдерские захваты храмов УПЦ сторонниками раскольнической структуры "Православная церковь Украины (ПЦУ), которая была создана в 2018 году, а также делают все для перерегистрации религиозных общин УПЦ и их перехода под юрисдикцию ПЦУ.

https://ria.ru/20231002/ukraina-1899833997.html

https://ria.ru/20231003/donbass-1900093080.html

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киевская область, украина, владимир зеленский, православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц