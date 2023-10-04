Рейтинг@Mail.ru
Сторонники раскольнической ПЦУ захватили Покровский храм в Киевской области - РИА Новости, 04.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
17:11 04.10.2023 (обновлено: 17:12 04.10.2023)
https://ria.ru/20231004/kiev-1900498182.html
Сторонники раскольнической ПЦУ захватили Покровский храм в Киевской области
Сторонники раскольнической ПЦУ захватили Покровский храм в Киевской области - РИА Новости, 04.10.2023
Сторонники раскольнической ПЦУ захватили Покровский храм в Киевской области
Сторонники раскольнической структуры "Православная церковь Украины" (ПЦУ) захватили Покровский храм Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Забуянье... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T17:11
2023-10-04T17:12
религия
киевская область
украина
владимир зеленский
православная церковь украины (пцу)
ситуация вокруг упц
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155970/94/1559709403_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_0b5d534a1f9c3b5e133dc0c61f197ba9.jpg
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Сторонники раскольнической структуры "Православная церковь Украины" (ПЦУ) захватили Покровский храм Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Забуянье Киевской области, сообщается в среду на сайте Союза православных журналистов (СПЖ). "Рейдеры срезали замки на дверях храма УПЦ в селе Забуянье, не дожидаясь перерегистрации прихода", - сообщается на сайте. По данным СПЖ, в ночь с 3 на 4 октября активисты ПЦУ при поддержке людей, одетых в военную форму, захватили Покровский храм УПЦ. Церковная община узнала о захвате около шести часов утра: прохожие увидели возле храма скопление машин и сообщили об этом настоятелю. На место происшествия сразу прибыли сотрудники полиции. На Украине поставлена задача полностью запретить каноническую УПЦ, соответствующий законопроект по поручению президента страны Владимира Зеленского подготовлен правительством и внесен в парламент. Власти поощряют рейдерские захваты храмов УПЦ сторонниками раскольнической структуры "Православная церковь Украины (ПЦУ), которая была создана в 2018 году, а также делают все для перерегистрации религиозных общин УПЦ и их перехода под юрисдикцию ПЦУ.
https://ria.ru/20231002/ukraina-1899833997.html
https://ria.ru/20231003/donbass-1900093080.html
киевская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155970/94/1559709403_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_34adcf8d70fefe7554d6866ae03af5f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киевская область, украина, владимир зеленский, православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц
Религия, Киевская область, Украина, Владимир Зеленский, Православная церковь Украины (ПЦУ), Ситуация вокруг УПЦ
Сторонники раскольнической ПЦУ захватили Покровский храм в Киевской области

СПЖ: сторонники раскольнической ПЦУ захватили Покровский храм в Киевской области

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСобор в Киеве
Собор в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Собор в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Сторонники раскольнической структуры "Православная церковь Украины" (ПЦУ) захватили Покровский храм Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Забуянье Киевской области, сообщается в среду на сайте Союза православных журналистов (СПЖ).
"Рейдеры срезали замки на дверях храма УПЦ в селе Забуянье, не дожидаясь перерегистрации прихода", - сообщается на сайте.
Сторонники раскольнической ПЦУ захватили храм честь святых Архангелов Михаила и Гавриила канонической УПЦ в селе Старая Жадова в Черновицкой области на западе Украины
Сторонники ПЦУ захватили храм канонической УПЦ в Черновицкой области
2 октября, 09:11
По данным СПЖ, в ночь с 3 на 4 октября активисты ПЦУ при поддержке людей, одетых в военную форму, захватили Покровский храм УПЦ. Церковная община узнала о захвате около шести часов утра: прохожие увидели возле храма скопление машин и сообщили об этом настоятелю. На место происшествия сразу прибыли сотрудники полиции.
На Украине поставлена задача полностью запретить каноническую УПЦ, соответствующий законопроект по поручению президента страны Владимира Зеленского подготовлен правительством и внесен в парламент. Власти поощряют рейдерские захваты храмов УПЦ сторонниками раскольнической структуры "Православная церковь Украины (ПЦУ), которая была создана в 2018 году, а также делают все для перерегистрации религиозных общин УПЦ и их перехода под юрисдикцию ПЦУ.
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
Суд в ДНР выдворил из России двух священников раскольнической ПЦУ
3 октября, 08:14
 
РелигияКиевская областьУкраинаВладимир ЗеленскийПравославная церковь Украины (ПЦУ)Ситуация вокруг УПЦ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала