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Сторонники раскольнической ПЦУ захватили Покровский храм в Киевской области
Сторонники раскольнической ПЦУ захватили Покровский храм в Киевской области - РИА Новости, 04.10.2023
Сторонники раскольнической ПЦУ захватили Покровский храм в Киевской области
Сторонники раскольнической структуры "Православная церковь Украины" (ПЦУ) захватили Покровский храм Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Забуянье... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T17:11
2023-10-04T17:11
2023-10-04T17:12
религия
киевская область
украина
владимир зеленский
православная церковь украины (пцу)
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Сторонники раскольнической структуры "Православная церковь Украины" (ПЦУ) захватили Покровский храм Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Забуянье Киевской области, сообщается в среду на сайте Союза православных журналистов (СПЖ). "Рейдеры срезали замки на дверях храма УПЦ в селе Забуянье, не дожидаясь перерегистрации прихода", - сообщается на сайте. По данным СПЖ, в ночь с 3 на 4 октября активисты ПЦУ при поддержке людей, одетых в военную форму, захватили Покровский храм УПЦ. Церковная община узнала о захвате около шести часов утра: прохожие увидели возле храма скопление машин и сообщили об этом настоятелю. На место происшествия сразу прибыли сотрудники полиции. На Украине поставлена задача полностью запретить каноническую УПЦ, соответствующий законопроект по поручению президента страны Владимира Зеленского подготовлен правительством и внесен в парламент. Власти поощряют рейдерские захваты храмов УПЦ сторонниками раскольнической структуры "Православная церковь Украины (ПЦУ), которая была создана в 2018 году, а также делают все для перерегистрации религиозных общин УПЦ и их перехода под юрисдикцию ПЦУ.
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киевская область, украина, владимир зеленский, православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц
Религия, Киевская область, Украина, Владимир Зеленский, Православная церковь Украины (ПЦУ), Ситуация вокруг УПЦ
Сторонники раскольнической ПЦУ захватили Покровский храм в Киевской области
СПЖ: сторонники раскольнической ПЦУ захватили Покровский храм в Киевской области