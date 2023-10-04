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Более 17 тысяч жителей Подмосковья прокатились на дизайнерских каруселях

Более 17 тысяч жителей Подмосковья прокатились на дизайнерских каруселях - РИА Новости, 04.10.2023

Более 17 тысяч жителей Подмосковья прокатились на дизайнерских каруселях

На новых дизайнерских аттракционах в парках Московской области за неделю успели прокатиться более 17 тысяч человек. Об этом сообщил телеканал "360". РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T20:21

2023-10-04T20:21

2023-10-04T20:21

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. На новых дизайнерских аттракционах в парках Московской области за неделю успели прокатиться более 17 тысяч человек. Об этом сообщил телеканал "360".Всего в Подмосковье установили восемь каруселей с фигурками разноцветных животных, которые кружатся под музыку. Большинство из них оформил известный дизайнер Денис Симачев.Отмечается, что особой популярностью у жителей региона пользуется аттракцион в Сергиевом Посаде, за неделю на нем прокатились более 3,2 тысячи раз. Также лидерами по посещению стали карусели в Центральном парке Ногинска и в городском парке Одинцова.

московская область (подмосковье)

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)