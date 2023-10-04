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Более 17 тысяч жителей Подмосковья прокатились на дизайнерских каруселях - РИА Новости, 04.10.2023
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Новости Подмосковья
 
20:21 04.10.2023
https://ria.ru/20231004/karuseli-1900543555.html
Более 17 тысяч жителей Подмосковья прокатились на дизайнерских каруселях
Более 17 тысяч жителей Подмосковья прокатились на дизайнерских каруселях - РИА Новости, 04.10.2023
Более 17 тысяч жителей Подмосковья прокатились на дизайнерских каруселях
На новых дизайнерских аттракционах в парках Московской области за неделю успели прокатиться более 17 тысяч человек. Об этом сообщил телеканал "360". РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T20:21
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новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. На новых дизайнерских аттракционах в парках Московской области за неделю успели прокатиться более 17 тысяч человек. Об этом сообщил телеканал "360".Всего в Подмосковье установили восемь каруселей с фигурками разноцветных животных, которые кружатся под музыку. Большинство из них оформил известный дизайнер Денис Симачев.Отмечается, что особой популярностью у жителей региона пользуется аттракцион в Сергиевом Посаде, за неделю на нем прокатились более 3,2 тысячи раз. Также лидерами по посещению стали карусели в Центральном парке Ногинска и в городском парке Одинцова.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Более 17 тысяч жителей Подмосковья прокатились на дизайнерских каруселях

© Министерство благоустройства Московской областиПосетители одного из парков у карусели
Посетители одного из парков у карусели
© Министерство благоустройства Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. На новых дизайнерских аттракционах в парках Московской области за неделю успели прокатиться более 17 тысяч человек. Об этом сообщил телеканал "360".
Всего в Подмосковье установили восемь каруселей с фигурками разноцветных животных, которые кружатся под музыку. Большинство из них оформил известный дизайнер Денис Симачев.
Отмечается, что особой популярностью у жителей региона пользуется аттракцион в Сергиевом Посаде, за неделю на нем прокатились более 3,2 тысячи раз. Также лидерами по посещению стали карусели в Центральном парке Ногинска и в городском парке Одинцова.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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