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Более 17 тысяч жителей Подмосковья прокатились на дизайнерских каруселях
Более 17 тысяч жителей Подмосковья прокатились на дизайнерских каруселях - РИА Новости, 04.10.2023
Более 17 тысяч жителей Подмосковья прокатились на дизайнерских каруселях
На новых дизайнерских аттракционах в парках Московской области за неделю успели прокатиться более 17 тысяч человек. Об этом сообщил телеканал "360". РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T20:21
2023-10-04T20:21
2023-10-04T20:21
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. На новых дизайнерских аттракционах в парках Московской области за неделю успели прокатиться более 17 тысяч человек. Об этом сообщил телеканал "360".Всего в Подмосковье установили восемь каруселей с фигурками разноцветных животных, которые кружатся под музыку. Большинство из них оформил известный дизайнер Денис Симачев.Отмечается, что особой популярностью у жителей региона пользуется аттракцион в Сергиевом Посаде, за неделю на нем прокатились более 3,2 тысячи раз. Также лидерами по посещению стали карусели в Центральном парке Ногинска и в городском парке Одинцова.
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