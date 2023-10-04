https://ria.ru/20231004/karabakh-1900456655.html

В Баку заявили, что отпустили армянских военных, сложивших оружие

В Баку заявили, что отпустили армянских военных, сложивших оружие - РИА Новости, 04.10.2023

В Баку заявили, что отпустили армянских военных, сложивших оружие

Азербайджанская сторона отпустила армянских военнослужащих, согласившихся сложить оружие в Карабахе, они уехали без препятствий в Армению, сообщает в среду... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T15:10

2023-10-04T15:10

2023-10-04T15:10

в мире

азербайджан

нагорный карабах

ситуация в нагорном карабахе

армения

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БАКУ, 4 окт – РИА Новости. Азербайджанская сторона отпустила армянских военнослужащих, согласившихся сложить оружие в Карабахе, они уехали без препятствий в Армению, сообщает в среду пресс-служба МИД Азербайджана. "Азербайджан в качестве гуманистического шага отпустил тысячи армянских военнослужащих и незаконные военные формирования, которые согласились сложить оружие, и уехали в Армению без каких-либо препятствий", - говорится в сообщении азербайджанского внешнеполитического ведомства. Непризнанный Нагорный Карабах, объявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад и после вооруженного конфликта с Азербайджаном 1992-1994 годов много лет существовавший как непризнанная республика, объявил о прекращении своего существования с 1 января 2024 года. В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так никогда и не признала Карабах, а ее премьер Пашинян на переговорах с Западом, затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью территории Азербайджана. Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.

https://ria.ru/20231004/armeniya-1900383644.html

https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, азербайджан, нагорный карабах, ситуация в нагорном карабахе, армения