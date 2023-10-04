https://ria.ru/20231004/investor-1900428026.html

Инвестор из Китая вложит 2,5 млрд рублей в завод автозапчастей Подмосковья

Инвестор из Китая вложит 2,5 млрд рублей в завод автозапчастей Подмосковья - РИА Новости, 04.10.2023

Инвестор из Китая вложит 2,5 млрд рублей в завод автозапчастей Подмосковья

Китайская компания "Хуацзин" по производству запасных частей и деталей для грузовой прицепной техники под брендом HJ ("ЭйчДжей") совместно с Корпорацией... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T13:38

2023-10-04T13:38

2023-10-04T13:38

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Китайская компания "Хуацзин" по производству запасных частей и деталей для грузовой прицепной техники под брендом HJ ("ЭйчДжей") совместно с Корпорацией развития Московской области (КРМО) построит свой первый завод в России, сообщает пресс-служба КРМО. Предприятие будет локализовано в индустриальном парке "Есипово" на территории городского округа Солнечногорск. Зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева отметила, что в Московской области компания "Хуацзин" планирует запустить серийное производство осевых агрегатов для грузовой прицепной техники. "Объем инвестиций в реализацию проекта превышает 2,5 миллиарда рублей. На новом производстве будет создано порядка 150 рабочих мест для жителей Солнечногорского городского округа. К строительству первой очереди приступят уже в начале следующего года, а в IV квартале 2024 года инвестор планирует запустить производство", – сказала Зиновьева. В пресс-службе уточнили, что компанию HJ основали в 2002 году и на сегодняшний день она является одним из самых крупных предприятий в Азии, занимающихся производством запасных частей и деталей для прицепов и полуприцепов. В группу компаний входит два завода, общая площадь которых достигает 400 тысяч квадратных метров в Китае. А также сборочные линии в Индии, Африке и Саудовской Аравии. В Подмосковье предприятие заработает поэтапно. До конца 2024 года в работу запустят два производственных цеха - по производству осей и цех по производству подвесок. В перспективе линейка выпускаемой продукции увеличат и на предприятии запустят линии по производству колодок, упорных устройств, элементов подвесок, а также линию штамповки. Как и заводы в Китае, предприятие в РФ оснастят самым современным высокотехнологичным оборудованием с компьютерным управлением, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20211118/investory-1759633822.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), китай, россия