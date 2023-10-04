https://ria.ru/20231004/inflyatsiya-1900528280.html

Недельная инфляция в России замедлилась до 0,21 процента

Недельная инфляция в России замедлилась до 0,21 процента - РИА Новости, 04.10.2023

Недельная инфляция в России замедлилась до 0,21 процента

Недельная инфляция в РФ с 26 сентября по 2 октября замедлилась до 0,21% с 0,28% неделей ранее, с начала года потребительские цены выросли на 4,54%,... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T19:05

2023-10-04T19:05

2023-10-04T19:05

экономика

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Недельная инфляция в РФ с 26 сентября по 2 октября замедлилась до 0,21% с 0,28% неделей ранее, с начала года потребительские цены выросли на 4,54%, свидетельствуют данные Росстата. "За период с 26 сентября по 2 октября 2023 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,21%, с начала октября - 100,06%, с начала года - 104,54%", - говорится в документе. По данным статистического ведомства, на неделе с 26 сентября по 2 октября рост цен на плодоовощную продукцию продолжил замедляться - в среднем они выросли на 0,2% после увеличения на 0,6% и на 0,7% в две прошлые отчетные недели. Подорожали только помидоры (на 7,9%) и бананы (на 2,3%). Цены на огурцы снизились на 3,6%, картофель - на 2,3%, морковь - на 1,9%, яблоки - на 1,5%, капусту - на 1,4%, лук - на 0,6%, свеклу - на 0,1%. Среди продуктов (за исключением овощей и фруктов) также подешевели мороженая рыба, вареные колбасы и сметана - на 0,2%, чай - на 0,1%. Подорожали вновь сильнее всего яйца, и рост цен вновь ускорился - до 3,15% с 2,9% и 1,7% в две предыдущие недели. Зафиксировано также увеличение цен на мясо кур - на 1%, подсолнечное масло и маргарин - на 0,6%, баранину, сосиски и сардельки - на 0,5%, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, макаронные изделия - на 0,4%, говядину, творог, сухие молочные смеси для детского питания, муку, хлеб ржаной, гречку, пшено и печенье - на 0,3%, полукопченые и варено-копченые колбасы, мясные и фруктово-ягодные консервы для детского питания, молоко, сливочное масло, сыры твердые, полутвердые и мягкие, рис, вермишель - на 0,2%, сахар и соль - на 0,1%. Среди непродовольственных товаров первой необходимости подорожали гигиенические прокладки - на 0,45%, стиральный порошок, хозяйственное и туалетное мыло - на 0,4%, зубные щетки - на 0,3%, туалетная бумага и пеленки для новорожденных - на 0,2%. Цены на детские подгузники, зубные пасты и сухие корма для домашних животных снизились на 0,1%. Электропылесосы на отчетной неделе подешевели на 0,12%, а телевизоры и смартфоны прибавили в цене - 0,3% и 0,13% соответственно. Стоимость нового отечественного автомобиля за период с 26 сентября по 2 октября выросла на 0,08%, иностранного - на 0,05%. Цены на бензин снизились на 0,43%, на дизельное топливо – на 0,15%. На неделе с 26 сентября по 2 октября также выросли цены на многие лекарственные препараты, наблюдаемые в недельной динамике. Так, поливитамины прибавили в цене 1,6%, противовирусный препарат "Эргоферон" - 1,4%, аллохол - 0,6%, анальгин - 0,5%, нестероидный противовоспалительный препарат "Нимесулид", комбинированные анальгетики и препарат от кашля "Ренгалин" - 0,3%. Цены на мазь "Левомеколь" снизились на 0,1%. Стоимость полета в салоне экономического класса выросла на 3,46%.

https://ria.ru/20230921/ekonomika-1897896184.html

https://ria.ru/20230826/inflyatsiya-1892406751.html

https://ria.ru/20230825/ekonomika-1892133694.html

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экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)