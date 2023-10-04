https://ria.ru/20231004/granitsa-1900521644.html

Минск хочет прекратить действие соглашения с Киевом по КПП на границе

Минск хочет прекратить действие соглашения с Киевом по КПП на границе - РИА Новости, 04.10.2023

Минск хочет прекратить действие соглашения с Киевом по КПП на границе

Белоруссия намерена прекратить действие договора с Украиной об организации совместного контроля в пунктах пропуска на общей границе, говорится в проекте закона, РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T18:44

2023-10-04T18:44

2023-10-04T18:46

белоруссия

украина

в мире

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МИНСК, 4 окт – РИА Новости. Белоруссия намерена прекратить действие договора с Украиной об организации совместного контроля в пунктах пропуска на общей границе, говорится в проекте закона, текст которого опубликован на национальном правовом интернет-портале. "Прекратить действие соглашения между правительством Республики Беларусь и правительством Украины об организации совместного контроля в пунктах пропуска на белорусско-украинской государственной границе, подписанного в Киеве 14 декабря 1995 года", - говорится в документе. В нем также содержится положение о том, чтобы признать утратившим силу закон, принятый в Белоруссии в 1997 году, о ратификации данного соглашения. Для вступления в силу законопроект должен быть принят в двух чтениях нижней палатой парламента, одобрен верхней палатой парламента и подписан президентом Белоруссии. В феврале этого года кабмин Украины в одностороннем порядке разорвал соглашение с правительством Белоруссии по организации совместного контроля в пунктах пропуска на украинско-белорусской государственной границе. Украина в последнее время регулярно сообщает о выходе из ряда соглашений с Белоруссией. Власти Белоруссии в свою очередь на национальном правовом уровне оформляют прекращение действия этих документов. Украина в прошлом году в одностороннем порядке остановила пропуск граждан и транспортных средств в пунктах пропуска на границе с Белоруссией. Официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский в сентябре заявил, что Белоруссия со своей стороны готова обеспечивать пропуск граждан через границу с Украиной. При этом Госпогранкомитет Белоруссии неоднократно заявлял о провокациях с украинской стороны на границе - от залетающих на белорусскую территорию беспилотников до повреждения пограничных столбов, вывешивания флагов белорусской оппозиции, включения по громкоговорителю агитационных обращений в адрес белорусских пограничников.

https://ria.ru/20230822/aktivy-1891548291.html

https://ria.ru/20230810/soglashenie-1889349615.html

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белоруссия, украина, в мире