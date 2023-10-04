https://ria.ru/20231004/gospitalizatsiya-1900547521.html

В Узбекистане экстренно госпитализировали голливудскую звезду

В Узбекистане экстренно госпитализировали голливудскую звезду - РИА Новости, 04.10.2023

В Узбекистане экстренно госпитализировали голливудскую звезду

Голливудский актер Кевин Спейси был госпитализирован в Ташкенте с подозрением на инфаркт, после того как ему стало плохо на кинофестивале, но опасения не... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T20:46

2023-10-04T20:46

2023-10-04T23:41

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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Голливудский актер Кевин Спейси был госпитализирован в Ташкенте с подозрением на инфаркт, после того как ему стало плохо на кинофестивале, но опасения не подтвердились, сообщила в среду газета Sun. "Кевина Спейси экстренно госпитализировали из-за опасений по поводу сердечного приступа, после того как у него онемела рука на кинофестивале", - говорится в сообщении издания. Отмечается, что актер присутствовал на XV Ташкентском международном кинофестивале, который проходил с 29 сентября по 3 октября. В ходе мероприятия он почувствовал недомогание, и у него на несколько секунд "полностью онемела левая рука", пишет Sun. По информации газеты, в больнице врачи провели необходимое обследование и сделали МРТ-сканирование. По результатам анализов опасения не подтвердились, и позднее актер выступил на кинофестивале с речью, в которой рассказал о произошедшем, сообщает издание. Ранее стало известно, что голливудского актера Кевина Спейси вновь обвиняют в сексуальных домогательствах, актер якобы приставал к массажисту в 2016 году. До этого суд присяжных в Лондоне 26 июля вынес решение об оправдании Кевина Спейси по делу о сексуальных домогательствах в отношении четырех мужчин. В мае 2022 года власти Великобритании официально предъявили 63-летнему актеру обвинения в четырех эпизодах сексуального насилия после изучения доказательств, собранных полицией Лондона в ходе расследования. Спейси занимал пост художественного руководителя одного из старейших лондонских театров "Олд Вик" с 2004 по 2015 год, что хронологически совпадало с инкриминируемыми актеру случаями сексуального насилия. Всего за последние четыре года Спейси обвинили в сексуальных домогательствах 15 человек, но никто не смог доказать его вины, и судебные дела были закрыты. При этом сам Спейси заявлял, что "его мир рухнул", когда против него были выдвинуты обвинения в домогательствах: он лишился работы и своей репутации.

https://ria.ru/20230929/asmus-1899549802.html

https://ria.ru/20230823/moshenniki-1891830153.html

https://ria.ru/20220805/spacey-1807430534.html

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