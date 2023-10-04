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В Узбекистане экстренно госпитализировали голливудскую звезду - РИА Новости, 04.10.2023
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Шоубиз
 
20:46 04.10.2023 (обновлено: 23:41 04.10.2023)
https://ria.ru/20231004/gospitalizatsiya-1900547521.html
В Узбекистане экстренно госпитализировали голливудскую звезду
В Узбекистане экстренно госпитализировали голливудскую звезду - РИА Новости, 04.10.2023
В Узбекистане экстренно госпитализировали голливудскую звезду
Голливудский актер Кевин Спейси был госпитализирован в Ташкенте с подозрением на инфаркт, после того как ему стало плохо на кинофестивале, но опасения не... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T20:46
2023-10-04T23:41
лондон
узбекистан
кевин спейси
ташкент
в мире
новости культуры
шоубиз
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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Голливудский актер Кевин Спейси был госпитализирован в Ташкенте с подозрением на инфаркт, после того как ему стало плохо на кинофестивале, но опасения не подтвердились, сообщила в среду газета Sun. "Кевина Спейси экстренно госпитализировали из-за опасений по поводу сердечного приступа, после того как у него онемела рука на кинофестивале", - говорится в сообщении издания. Отмечается, что актер присутствовал на XV Ташкентском международном кинофестивале, который проходил с 29 сентября по 3 октября. В ходе мероприятия он почувствовал недомогание, и у него на несколько секунд "полностью онемела левая рука", пишет Sun. По информации газеты, в больнице врачи провели необходимое обследование и сделали МРТ-сканирование. По результатам анализов опасения не подтвердились, и позднее актер выступил на кинофестивале с речью, в которой рассказал о произошедшем, сообщает издание. Ранее стало известно, что голливудского актера Кевина Спейси вновь обвиняют в сексуальных домогательствах, актер якобы приставал к массажисту в 2016 году. До этого суд присяжных в Лондоне 26 июля вынес решение об оправдании Кевина Спейси по делу о сексуальных домогательствах в отношении четырех мужчин. В мае 2022 года власти Великобритании официально предъявили 63-летнему актеру обвинения в четырех эпизодах сексуального насилия после изучения доказательств, собранных полицией Лондона в ходе расследования. Спейси занимал пост художественного руководителя одного из старейших лондонских театров "Олд Вик" с 2004 по 2015 год, что хронологически совпадало с инкриминируемыми актеру случаями сексуального насилия. Всего за последние четыре года Спейси обвинили в сексуальных домогательствах 15 человек, но никто не смог доказать его вины, и судебные дела были закрыты. При этом сам Спейси заявлял, что "его мир рухнул", когда против него были выдвинуты обвинения в домогательствах: он лишился работы и своей репутации.
https://ria.ru/20230929/asmus-1899549802.html
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лондон, узбекистан, кевин спейси, ташкент, в мире, новости культуры
Лондон, Узбекистан, Кевин Спейси, Ташкент, В мире, Новости культуры, Шоубиз
В Узбекистане экстренно госпитализировали голливудскую звезду

Sun: в Ташкенте с подозрением на инфаркт госпитализировали актера Кевина Спейси

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Узбекистана на площади Дружбы народов в Ташкенте
Государственный флаг Узбекистана на площади Дружбы народов в Ташкенте - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Государственный флаг Узбекистана на площади Дружбы народов в Ташкенте. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Голливудский актер Кевин Спейси был госпитализирован в Ташкенте с подозрением на инфаркт, после того как ему стало плохо на кинофестивале, но опасения не подтвердились, сообщила в среду газета Sun.
"Кевина Спейси экстренно госпитализировали из-за опасений по поводу сердечного приступа, после того как у него онемела рука на кинофестивале", - говорится в сообщении издания.
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Отмечается, что актер присутствовал на XV Ташкентском международном кинофестивале, который проходил с 29 сентября по 3 октября. В ходе мероприятия он почувствовал недомогание, и у него на несколько секунд "полностью онемела левая рука", пишет Sun.
По информации газеты, в больнице врачи провели необходимое обследование и сделали МРТ-сканирование. По результатам анализов опасения не подтвердились, и позднее актер выступил на кинофестивале с речью, в которой рассказал о произошедшем, сообщает издание.
Ранее стало известно, что голливудского актера Кевина Спейси вновь обвиняют в сексуальных домогательствах, актер якобы приставал к массажисту в 2016 году.
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До этого суд присяжных в Лондоне 26 июля вынес решение об оправдании Кевина Спейси по делу о сексуальных домогательствах в отношении четырех мужчин. В мае 2022 года власти Великобритании официально предъявили 63-летнему актеру обвинения в четырех эпизодах сексуального насилия после изучения доказательств, собранных полицией Лондона в ходе расследования. Спейси занимал пост художественного руководителя одного из старейших лондонских театров "Олд Вик" с 2004 по 2015 год, что хронологически совпадало с инкриминируемыми актеру случаями сексуального насилия. Всего за последние четыре года Спейси обвинили в сексуальных домогательствах 15 человек, но никто не смог доказать его вины, и судебные дела были закрыты.
При этом сам Спейси заявлял, что "его мир рухнул", когда против него были выдвинуты обвинения в домогательствах: он лишился работы и своей репутации.
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