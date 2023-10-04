https://ria.ru/20231004/genotsid-1900478769.html

Сальдо обвинил Киев в геноциде украинского народа

Сальдо обвинил Киев в геноциде украинского народа - РИА Новости, 04.10.2023

Сальдо обвинил Киев в геноциде украинского народа

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала "Россия 24" обвинил киевские власти в геноциде украинского народа. РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T16:18

2023-10-04T16:18

2023-10-04T16:18

специальная военная операция на украине

в мире

херсонская область

россия

владимир сальдо

киев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала "Россия 24" обвинил киевские власти в геноциде украинского народа."Это похоже все на геноцид своего народа, который позволяет делать киевское руководство", - сказал Сальдо.По его словам, руками киевских властей западные страны, стремясь сохранить свою гегемонию в мире, натравливают родственные народы друг на друга. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.

https://ria.ru/20230920/zelenskiy-1897560998.html

херсонская область

россия

киев

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в мире, херсонская область , россия, владимир сальдо, киев