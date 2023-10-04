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Сальдо обвинил Киев в геноциде украинского народа - РИА Новости, 04.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:18 04.10.2023
https://ria.ru/20231004/genotsid-1900478769.html
Сальдо обвинил Киев в геноциде украинского народа
Сальдо обвинил Киев в геноциде украинского народа - РИА Новости, 04.10.2023
Сальдо обвинил Киев в геноциде украинского народа
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала "Россия 24" обвинил киевские власти в геноциде украинского народа. РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T16:18
2023-10-04T16:18
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
россия
владимир сальдо
киев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала "Россия 24" обвинил киевские власти в геноциде украинского народа."Это похоже все на геноцид своего народа, который позволяет делать киевское руководство", - сказал Сальдо.По его словам, руками киевских властей западные страны, стремясь сохранить свою гегемонию в мире, натравливают родственные народы друг на друга. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
https://ria.ru/20230920/zelenskiy-1897560998.html
херсонская область
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в мире, херсонская область , россия, владимир сальдо, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Россия, Владимир Сальдо, Киев
Сальдо обвинил Киев в геноциде украинского народа

Сальдо: Запад стравливает родственные народы руками киевских властей

© AP Photo / Andrew KravchenkoВид на Киев со смотровой площадки в центре города
Вид на Киев со смотровой площадки в центре города - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Вид на Киев со смотровой площадки в центре города. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала "Россия 24" обвинил киевские власти в геноциде украинского народа.
"Это похоже все на геноцид своего народа, который позволяет делать киевское руководство", - сказал Сальдо.
По его словам, руками киевских властей западные страны, стремясь сохранить свою гегемонию в мире, натравливают родственные народы друг на друга.
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьРоссияВладимир СальдоКиев
 
 
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