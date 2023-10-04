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Сальдо обвинил Киев в геноциде украинского народа
Сальдо обвинил Киев в геноциде украинского народа - РИА Новости, 04.10.2023
Сальдо обвинил Киев в геноциде украинского народа
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала "Россия 24" обвинил киевские власти в геноциде украинского народа. РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T16:18
2023-10-04T16:18
2023-10-04T16:18
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
россия
владимир сальдо
киев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала "Россия 24" обвинил киевские власти в геноциде украинского народа."Это похоже все на геноцид своего народа, который позволяет делать киевское руководство", - сказал Сальдо.По его словам, руками киевских властей западные страны, стремясь сохранить свою гегемонию в мире, натравливают родственные народы друг на друга. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Россия, Владимир Сальдо, Киев
Сальдо обвинил Киев в геноциде украинского народа
Сальдо: Запад стравливает родственные народы руками киевских властей