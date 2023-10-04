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В Госдуме предложили ввести в школах группы учебной взаимопомощи - РИА Новости, 04.10.2023
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08:46 04.10.2023
https://ria.ru/20231004/gd-1900331579.html
В Госдуме предложили ввести в школах группы учебной взаимопомощи
В Госдуме предложили ввести в школах группы учебной взаимопомощи - РИА Новости, 04.10.2023
В Госдуме предложили ввести в школах группы учебной взаимопомощи
Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила ввести в школах группы учебной взаимопомощи на базе "Движения первых". РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T08:46
2023-10-04T08:46
общество
россия
яна лантратова
сергей кравцов
госдума рф
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила ввести в школах группы учебной взаимопомощи на базе "Движения первых". "Предложила ввести в школах группы учебной взаимопомощи на базе "Движения первых". С соответствующей инициативой обратилась к министру просвещения Сергею Кравцову", - написала она в своём Telegram-канале. По её словам, в таких группах ребята могли бы помогать друг другу осваивать школьную программу и закреплять полученные на уроках знания. "В рамках проекта ученики старших классов смогут брать шефство над младшими школьниками и получать первый опыт наставнической и педагогической деятельности", - добавила она. Как предлагает Лантратова, активисты "Движения первых", которые наиболее добросовестно проявят себя в деятельности групп учебной взаимопомощи, по итогам учебного года могут быть отмечены памятными подарками или наградными туристическими поездками по России. "Реализация данного проекта приведет к повышению уровня знаний среди российских школьников. В результате удастся добиться снижения финансовой нагрузки на российские семьи, вынужденные оплачивать услуги репетиторов", - полагает депутат.
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общество, россия, яна лантратова, сергей кравцов, госдума рф
Общество, Россия, Яна Лантратова, Сергей Кравцов, Госдума РФ
В Госдуме предложили ввести в школах группы учебной взаимопомощи

Лантратова предложила ввести в школах группы учебной взаимопомощи

CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Здание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /
Здание Госдумы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила ввести в школах группы учебной взаимопомощи на базе "Движения первых".
"Предложила ввести в школах группы учебной взаимопомощи на базе "Движения первых". С соответствующей инициативой обратилась к министру просвещения Сергею Кравцову", - написала она в своём Telegram-канале.
По её словам, в таких группах ребята могли бы помогать друг другу осваивать школьную программу и закреплять полученные на уроках знания.
"В рамках проекта ученики старших классов смогут брать шефство над младшими школьниками и получать первый опыт наставнической и педагогической деятельности", - добавила она.
Как предлагает Лантратова, активисты "Движения первых", которые наиболее добросовестно проявят себя в деятельности групп учебной взаимопомощи, по итогам учебного года могут быть отмечены памятными подарками или наградными туристическими поездками по России.
"Реализация данного проекта приведет к повышению уровня знаний среди российских школьников. В результате удастся добиться снижения финансовой нагрузки на российские семьи, вынужденные оплачивать услуги репетиторов", - полагает депутат.
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ОбществоРоссияЯна ЛантратоваСергей КравцовГосдума РФ
 
 
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