https://ria.ru/20231004/gd-1900331579.html

В Госдуме предложили ввести в школах группы учебной взаимопомощи

В Госдуме предложили ввести в школах группы учебной взаимопомощи - РИА Новости, 04.10.2023

В Госдуме предложили ввести в школах группы учебной взаимопомощи

Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила ввести в школах группы учебной взаимопомощи на базе "Движения первых". РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T08:46

2023-10-04T08:46

2023-10-04T08:46

общество

россия

яна лантратова

сергей кравцов

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154969/27/1549692712_1:0:2508:1410_1920x0_80_0_0_042a142fe5ba2137e501bb16251ff031.jpg

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила ввести в школах группы учебной взаимопомощи на базе "Движения первых". "Предложила ввести в школах группы учебной взаимопомощи на базе "Движения первых". С соответствующей инициативой обратилась к министру просвещения Сергею Кравцову", - написала она в своём Telegram-канале. По её словам, в таких группах ребята могли бы помогать друг другу осваивать школьную программу и закреплять полученные на уроках знания. "В рамках проекта ученики старших классов смогут брать шефство над младшими школьниками и получать первый опыт наставнической и педагогической деятельности", - добавила она. Как предлагает Лантратова, активисты "Движения первых", которые наиболее добросовестно проявят себя в деятельности групп учебной взаимопомощи, по итогам учебного года могут быть отмечены памятными подарками или наградными туристическими поездками по России. "Реализация данного проекта приведет к повышению уровня знаний среди российских школьников. В результате удастся добиться снижения финансовой нагрузки на российские семьи, вынужденные оплачивать услуги репетиторов", - полагает депутат.

https://ria.ru/20231004/podderzhka-1900324338.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, яна лантратова, сергей кравцов, госдума рф