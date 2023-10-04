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Шульгинов рассказал о контактах России и Ирана в газовой сфере - РИА Новости, 04.10.2023
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13:37 04.10.2023
https://ria.ru/20231004/gaz-1900427597.html
Шульгинов рассказал о контактах России и Ирана в газовой сфере
Шульгинов рассказал о контактах России и Ирана в газовой сфере - РИА Новости, 04.10.2023
Шульгинов рассказал о контактах России и Ирана в газовой сфере
Россия ведет переговоры с Ираном о расширении сотрудничества в газовой сфере, в том числе в области разработки месторождений и применения своповых поставок... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T13:37
2023-10-04T13:37
экономика
иран
цены на нефть
россия
шос
николай шульгинов
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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АСТАНА, 4 окт - РИА Новости. Россия ведет переговоры с Ираном о расширении сотрудничества в газовой сфере, в том числе в области разработки месторождений и применения своповых поставок газа, сообщил в рамках энергетического форума стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Казахстане глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов. "Идут переговоры по расширению сотрудничества в газовой сфере, в том числе в разработке месторождений и поставки газа, в том числе с применением своповых поставок”, - прокомментировал он сотрудничество России и Ирана. Кроме того, российские компании продолжают разрабатывать пять нефтяных месторождений в Иране, добавил он. И, по словам Шульгинова, еще большей кооперации между странами будет способствовать развитие железнодорожной магистрали “Север - Юг”. Члены ШОС - Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. В ходе форума, в частности, запланировано рассмотрение актуальных вопросов нефтегазовой отрасли, электроэнергетики, атомной энергетики, угольной промышленности, анонсировало ранее Минэнерго РФ. В свою очередь, пресс-служба министерства энергетики Казахстана сообщала, что по инициативе президента страны Касым-Жомарта Токаева в республике разрабатывают энергетическую стратегию ШОС, - этот документ будет включать в себя основные направления дальнейшего сотрудничества членов организации в отрасли до 2030 года.
https://ria.ru/20230911/mid-1895538749.html
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экономика, иран, цены на нефть, россия, шос, николай шульгинов, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Экономика, Иран, Цены на нефть, Россия, ШОС, Николай Шульгинов, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Шульгинов рассказал о контактах России и Ирана в газовой сфере

Шульгинов: РФ и Иран ведут диалог о расширении сотрудничества в газовой сфере

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГазовый хаб
Газовый хаб - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
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АСТАНА, 4 окт - РИА Новости. Россия ведет переговоры с Ираном о расширении сотрудничества в газовой сфере, в том числе в области разработки месторождений и применения своповых поставок газа, сообщил в рамках энергетического форума стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Казахстане глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов.
«
"Идут переговоры по расширению сотрудничества в газовой сфере, в том числе в разработке месторождений и поставки газа, в том числе с применением своповых поставок”, - прокомментировал он сотрудничество России и Ирана.
Кроме того, российские компании продолжают разрабатывать пять нефтяных месторождений в Иране, добавил он. И, по словам Шульгинова, еще большей кооперации между странами будет способствовать развитие железнодорожной магистрали “Север - Юг”.
Члены ШОС - Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. В ходе форума, в частности, запланировано рассмотрение актуальных вопросов нефтегазовой отрасли, электроэнергетики, атомной энергетики, угольной промышленности, анонсировало ранее Минэнерго РФ.
В свою очередь, пресс-служба министерства энергетики Казахстана сообщала, что по инициативе президента страны Касым-Жомарта Токаева в республике разрабатывают энергетическую стратегию ШОС, - этот документ будет включать в себя основные направления дальнейшего сотрудничества членов организации в отрасли до 2030 года.
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ЭкономикаИранЦены на нефтьРоссияШОСНиколай ШульгиновМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
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