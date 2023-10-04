https://ria.ru/20231004/gaz-1900427597.html

Шульгинов рассказал о контактах России и Ирана в газовой сфере

Шульгинов рассказал о контактах России и Ирана в газовой сфере - РИА Новости, 04.10.2023

Шульгинов рассказал о контактах России и Ирана в газовой сфере

Россия ведет переговоры с Ираном о расширении сотрудничества в газовой сфере, в том числе в области разработки месторождений и применения своповых поставок... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T13:37

2023-10-04T13:37

2023-10-04T13:37

экономика

иран

цены на нефть

россия

шос

николай шульгинов

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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АСТАНА, 4 окт - РИА Новости. Россия ведет переговоры с Ираном о расширении сотрудничества в газовой сфере, в том числе в области разработки месторождений и применения своповых поставок газа, сообщил в рамках энергетического форума стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Казахстане глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов. "Идут переговоры по расширению сотрудничества в газовой сфере, в том числе в разработке месторождений и поставки газа, в том числе с применением своповых поставок”, - прокомментировал он сотрудничество России и Ирана. Кроме того, российские компании продолжают разрабатывать пять нефтяных месторождений в Иране, добавил он. И, по словам Шульгинова, еще большей кооперации между странами будет способствовать развитие железнодорожной магистрали “Север - Юг”. Члены ШОС - Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. В ходе форума, в частности, запланировано рассмотрение актуальных вопросов нефтегазовой отрасли, электроэнергетики, атомной энергетики, угольной промышленности, анонсировало ранее Минэнерго РФ. В свою очередь, пресс-служба министерства энергетики Казахстана сообщала, что по инициативе президента страны Касым-Жомарта Токаева в республике разрабатывают энергетическую стратегию ШОС, - этот документ будет включать в себя основные направления дальнейшего сотрудничества членов организации в отрасли до 2030 года.

https://ria.ru/20230911/mid-1895538749.html

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экономика, иран, цены на нефть, россия, шос, николай шульгинов, министерство энергетики рф (минэнерго россии)