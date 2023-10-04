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Финская полиция проверила бывшее здание генконсульства России в Турку - РИА Новости, 04.10.2023
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17:34 04.10.2023 (обновлено: 17:35 04.10.2023)
https://ria.ru/20231004/finlyandiya-1900503454.html
Финская полиция проверила бывшее здание генконсульства России в Турку
Финская полиция проверила бывшее здание генконсульства России в Турку - РИА Новости, 04.10.2023
Финская полиция проверила бывшее здание генконсульства России в Турку
Полиция в тяжелом защитном снаряжении провела проверку здания бывшего генконсульства России в городе Турку, срок аренды которого истек, сообщает в среду финская РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T17:34
2023-10-04T17:35
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ХЕЛЬСИНКИ, 4 окт - РИА Новости. Полиция в тяжелом защитном снаряжении провела проверку здания бывшего генконсульства России в городе Турку, срок аренды которого истек, сообщает в среду финская общественная телерадиовещательная корпорация YLE. Как сообщили ранее РИА Новости в посольстве России в Финляндии, здание генконсульства находилось в аренде. Компания Senaatti, которая является партнером правительства Финляндии в вопросах недвижимости, сообщала в пресс-релизе, что ключи от здания были возвращены владельцу в пятницу, 29 сентября. Финляндия отозвала разрешение на работу генконсульства в Турку в ответ на аналогичное решение МИД России, отозвавшего разрешение на работу финского генконсульства в Петербурге с 1 октября. "Полиция провела внезапную проверку в опустевшем здании бывшего консульства РФ в Турку. Во время проверки полицейские были в тяжелом защитном снаряжении", - говорится в сообщении. Однако в Senaatti заявили, что в этом нет ничего необычного. "Конечно, это выглядит странно, но это обычное дело для такой проверки. Полицейские проконтролировали, чтобы в здании ничего не осталось. Это обычная проверка для недвижимости, которую использовали представители другого государства", - приводится в сообщении цитата представителя Senaatti Марко Харконена. Владельцем здания является финское государство, а его обслуживанием занимается компания Senaatti. В соответствии с предыдущими соглашениями между странами, за аренду дома платила не Россия, а МИД Финляндии, сообщали ранее финские СМИ.
https://ria.ru/20231003/finlyandiya-1900105121.html
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в мире, россия, финляндия, турку
В мире, Россия, Финляндия, Турку
Финская полиция проверила бывшее здание генконсульства России в Турку

YLE: финская полиция проверила бывшее здание генконсульства России в Турку

CC BY-SA 3.0 / Upp75 / Бывшее здание генконсульства России в Турку
Бывшее здание генконсульства России в Турку - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
CC BY-SA 3.0 / Upp75 /
Бывшее здание генконсульства России в Турку. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 4 окт - РИА Новости. Полиция в тяжелом защитном снаряжении провела проверку здания бывшего генконсульства России в городе Турку, срок аренды которого истек, сообщает в среду финская общественная телерадиовещательная корпорация YLE.
Как сообщили ранее РИА Новости в посольстве России в Финляндии, здание генконсульства находилось в аренде. Компания Senaatti, которая является партнером правительства Финляндии в вопросах недвижимости, сообщала в пресс-релизе, что ключи от здания были возвращены владельцу в пятницу, 29 сентября. Финляндия отозвала разрешение на работу генконсульства в Турку в ответ на аналогичное решение МИД России, отозвавшего разрешение на работу финского генконсульства в Петербурге с 1 октября.
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"Полиция провела внезапную проверку в опустевшем здании бывшего консульства РФ в Турку. Во время проверки полицейские были в тяжелом защитном снаряжении", - говорится в сообщении.
Однако в Senaatti заявили, что в этом нет ничего необычного.
«
"Конечно, это выглядит странно, но это обычное дело для такой проверки. Полицейские проконтролировали, чтобы в здании ничего не осталось. Это обычная проверка для недвижимости, которую использовали представители другого государства", - приводится в сообщении цитата представителя Senaatti Марко Харконена.
Владельцем здания является финское государство, а его обслуживанием занимается компания Senaatti. В соответствии с предыдущими соглашениями между странами, за аренду дома платила не Россия, а МИД Финляндии, сообщали ранее финские СМИ.
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