Финская полиция проверила бывшее здание генконсульства России в Турку
YLE: финская полиция проверила бывшее здание генконсульства России в Турку
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Бывшее здание генконсульства России в Турку. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 4 окт - РИА Новости. Полиция в тяжелом защитном снаряжении провела проверку здания бывшего генконсульства России в городе Турку, срок аренды которого истек, сообщает в среду финская общественная телерадиовещательная корпорация YLE.
Как сообщили ранее РИА Новости в посольстве России в Финляндии, здание генконсульства находилось в аренде. Компания Senaatti, которая является партнером правительства Финляндии в вопросах недвижимости, сообщала в пресс-релизе, что ключи от здания были возвращены владельцу в пятницу, 29 сентября. Финляндия отозвала разрешение на работу генконсульства в Турку в ответ на аналогичное решение МИД России, отозвавшего разрешение на работу финского генконсульства в Петербурге с 1 октября.
"Полиция провела внезапную проверку в опустевшем здании бывшего консульства РФ в Турку. Во время проверки полицейские были в тяжелом защитном снаряжении", - говорится в сообщении.
Однако в Senaatti заявили, что в этом нет ничего необычного.
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"Конечно, это выглядит странно, но это обычное дело для такой проверки. Полицейские проконтролировали, чтобы в здании ничего не осталось. Это обычная проверка для недвижимости, которую использовали представители другого государства", - приводится в сообщении цитата представителя Senaatti Марко Харконена.
Владельцем здания является финское государство, а его обслуживанием занимается компания Senaatti. В соответствии с предыдущими соглашениями между странами, за аренду дома платила не Россия, а МИД Финляндии, сообщали ранее финские СМИ.