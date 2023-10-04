https://ria.ru/20231004/finansy-1900473416.html
Путин: обеспечение финансовой безопасности становится все более сложным
Путин: обеспечение финансовой безопасности становится все более сложным - РИА Новости, 04.10.2023
Путин: обеспечение финансовой безопасности становится все более сложным
Обеспечение финансовой безопасности становится все более сложной комплексной задачей и требует высокого уровня подготовки специалистов, заявил президент РФ... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T15:57
2023-10-04T15:57
2023-10-04T16:25
владимир путин
россия
сочи
экономика
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СОЧИ, 4 окт - РИА Новости. Обеспечение финансовой безопасности становится все более сложной комплексной задачей и требует высокого уровня подготовки специалистов, заявил президент РФ Владимир Путин.Выступая на пленарной сессии в рамках международной олимпиады по финансовой безопасности, он отметил важность сотрудничества и налаживания партнерских контактов в этой значимой сфере. "Особенно сейчас, когда с каждым годом обеспечение финансовой безопасности становится все более важной, все более сложной комплексной и, без всякого преувеличения, масштабной задачей. А ее решение требует совместных усилий и высокого уровня подготовки специалистов, причём в самых разных областях", - заявил Путин.Президент подчеркнул, что когда речь идет о международном экономическом сотрудничестве, крайне важны взаимное доверие и уважение к интересам партнеров.Международная олимпиада по финансовой безопасности проходит на федеральной территории "Сириус", граничащей с Сочи.
https://ria.ru/20230901/nalogi-1893527747.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, сочи, экономика
Владимир Путин, Россия, Сочи, Экономика
Путин: обеспечение финансовой безопасности становится все более сложным
Путин: обеспечение финансовой безопасности требует высокого уровня специалистов
СОЧИ, 4 окт - РИА Новости. Обеспечение финансовой безопасности становится все более сложной комплексной задачей и требует высокого уровня подготовки специалистов, заявил президент РФ Владимир Путин.
Выступая на пленарной сессии в рамках международной олимпиады по финансовой безопасности, он отметил важность сотрудничества и налаживания партнерских контактов в этой значимой сфере. "Особенно сейчас, когда с каждым годом обеспечение финансовой безопасности становится все более важной, все более сложной комплексной и, без всякого преувеличения, масштабной задачей. А ее решение требует совместных усилий и высокого уровня подготовки специалистов, причём в самых разных областях", - заявил Путин.
Президент подчеркнул, что когда речь идет о международном экономическом сотрудничестве, крайне важны взаимное доверие и уважение к интересам партнеров.
Международная олимпиада по финансовой безопасности проходит на федеральной территории "Сириус", граничащей с Сочи
.
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