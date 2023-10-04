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Путин: обеспечение финансовой безопасности становится все более сложным - РИА Новости, 04.10.2023
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15:57 04.10.2023 (обновлено: 16:25 04.10.2023)
https://ria.ru/20231004/finansy-1900473416.html
Путин: обеспечение финансовой безопасности становится все более сложным
Путин: обеспечение финансовой безопасности становится все более сложным - РИА Новости, 04.10.2023
Путин: обеспечение финансовой безопасности становится все более сложным
Обеспечение финансовой безопасности становится все более сложной комплексной задачей и требует высокого уровня подготовки специалистов, заявил президент РФ... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T15:57
2023-10-04T16:25
владимир путин
россия
сочи
экономика
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СОЧИ, 4 окт - РИА Новости. Обеспечение финансовой безопасности становится все более сложной комплексной задачей и требует высокого уровня подготовки специалистов, заявил президент РФ Владимир Путин.Выступая на пленарной сессии в рамках международной олимпиады по финансовой безопасности, он отметил важность сотрудничества и налаживания партнерских контактов в этой значимой сфере. "Особенно сейчас, когда с каждым годом обеспечение финансовой безопасности становится все более важной, все более сложной комплексной и, без всякого преувеличения, масштабной задачей. А ее решение требует совместных усилий и высокого уровня подготовки специалистов, причём в самых разных областях", - заявил Путин.Президент подчеркнул, что когда речь идет о международном экономическом сотрудничестве, крайне важны взаимное доверие и уважение к интересам партнеров.Международная олимпиада по финансовой безопасности проходит на федеральной территории "Сириус", граничащей с Сочи.
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владимир путин, россия, сочи, экономика
Владимир Путин, Россия, Сочи, Экономика
Путин: обеспечение финансовой безопасности становится все более сложным

Путин: обеспечение финансовой безопасности требует высокого уровня специалистов

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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СОЧИ, 4 окт - РИА Новости. Обеспечение финансовой безопасности становится все более сложной комплексной задачей и требует высокого уровня подготовки специалистов, заявил президент РФ Владимир Путин.
Выступая на пленарной сессии в рамках международной олимпиады по финансовой безопасности, он отметил важность сотрудничества и налаживания партнерских контактов в этой значимой сфере. "Особенно сейчас, когда с каждым годом обеспечение финансовой безопасности становится все более важной, все более сложной комплексной и, без всякого преувеличения, масштабной задачей. А ее решение требует совместных усилий и высокого уровня подготовки специалистов, причём в самых разных областях", - заявил Путин.
Президент подчеркнул, что когда речь идет о международном экономическом сотрудничестве, крайне важны взаимное доверие и уважение к интересам партнеров.
Международная олимпиада по финансовой безопасности проходит на федеральной территории "Сириус", граничащей с Сочи.
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