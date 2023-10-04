https://ria.ru/20231004/finansy-1900473416.html

Путин: обеспечение финансовой безопасности становится все более сложным

Путин: обеспечение финансовой безопасности становится все более сложным - РИА Новости, 04.10.2023

Путин: обеспечение финансовой безопасности становится все более сложным

Обеспечение финансовой безопасности становится все более сложной комплексной задачей и требует высокого уровня подготовки специалистов, заявил президент РФ... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T15:57

2023-10-04T15:57

2023-10-04T16:25

владимир путин

россия

сочи

экономика

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СОЧИ, 4 окт - РИА Новости. Обеспечение финансовой безопасности становится все более сложной комплексной задачей и требует высокого уровня подготовки специалистов, заявил президент РФ Владимир Путин.Выступая на пленарной сессии в рамках международной олимпиады по финансовой безопасности, он отметил важность сотрудничества и налаживания партнерских контактов в этой значимой сфере. "Особенно сейчас, когда с каждым годом обеспечение финансовой безопасности становится все более важной, все более сложной комплексной и, без всякого преувеличения, масштабной задачей. А ее решение требует совместных усилий и высокого уровня подготовки специалистов, причём в самых разных областях", - заявил Путин.Президент подчеркнул, что когда речь идет о международном экономическом сотрудничестве, крайне важны взаимное доверие и уважение к интересам партнеров.Международная олимпиада по финансовой безопасности проходит на федеральной территории "Сириус", граничащей с Сочи.

https://ria.ru/20230901/nalogi-1893527747.html

россия

сочи

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, россия, сочи, экономика